'Experience Work Day' per orientarsi nel mondo del lavoro: ospite l'istituto 'Enrico Fermi' di Pisa

The Adecco Group anche quest’anno organizza l’appuntamento 'Experience Work Day', l’iniziativa di orientamento globale che offre a migliaia di giovani in tutto il mondo informazioni, consigli e spunti utili per intraprendere le loro scelte professionali, attraverso il diretto coinvolgimento di oltre 4mila esperti HR. L’appuntamento è per mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre, quando si svolgeranno due giornate ricche di webinar dedicati ai giovani e incontri fisici con 160 studenti dell’Istituto Tecnico 'Enrico Fermi' di Pisa.

In Italia, la giornata del 19 ottobre sarà dedicata allo svolgimento di due talk trasmessi in live streaming e accessibili dal sito di PHYD, il progetto phygital del Gruppo che, grazie a una piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale e a un hub fisico nel cuore di Milano, offre contenuti ed esperienze utili per imparare a orientarsi nel mondo del lavoro e ad amplificare skill e occupabilità.

Nel dettaglio, alle ore 11 di giovedì 19 ottobre si terrà il talk dal titolo CV, job portal, colloqui: entra nel mondo del lavoro 'like a pro', un dibattito dedicato alle principali domande che si pone chi entra per la prima volta nel mercato del lavoro. La buona notizia è che ad ogni domanda corrisponde una risposta, che i mentori di The Adecco Group sono pronti a condividere. Interverranno Alessandro Ferrario, Candidate Engagement Specialist di The Adecco Group Italia e Nicola Comelli, Communication Manager di Phyd.

Alle 12.15 sarà invece la volta dell’evento 'Da grande vorrei diventare…, guida alle carriere non lineari e alle professioni inusuali', momento di approfondimento dedicato a tutte le possibilità che il mercato del lavoro offre. Interverranno Chiara Montanari, Antarctic Expedition Leader, Consultant & Interface Expert, Marialba Ventricelli, PhD in Environmental and Evolutionary Biology, Eugenio Zuccarelli, Data Science Leader, e Nicola Comelli, Communication Manager di Phyd.

Giovedì 20 ottobre, invece, gli esperti di Adecco incontreranno gli studenti dell’Istituto Tecnico 'Enrico Fermi' di Pisa per svolgere attività di orientamento al lavoro e fornire loro gli strumenti per affrontare al meglio le loro sfide future.