Formazione gratuita per trovare lavoro, Confesercenti e Confcommercio fanno 'Gol': i progetti

Sostenere lo sviluppo occupazionale e favorire l’incrocio tra offerta di lavoro da parte delle imprese e competenze professionali da parte dei candidati: questa la finalità dell’Avviso 'Gol' (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) in Toscana, per il finanziamento di progetti di riqualificazione (Reskilling), nell’ambito del quale le agenzie formative Cescot Toscana Nord, di Confesercenti, e Cat Confcommercio Pisa, si sono aggiudicate i progetti 'Re.A.C.T. - REskilling Agribusiness, Cultura, Turismo' e 'Re.Te.Com - REskilling TErziario e COMmercio', finanziati da Regione Toscana con risorse del Pnrr.

"I nostri progetti - spiegano il direttore di Cescot Toscana Nord, Roberto Maurella e la direttrice di Cat Confcommercio, Cecilia Pellegrinetti - prevedono percorsi gratuiti di formazione professionale di breve durata (circa 3 mesi), comprensivi di stage in azienda, incentrati su competenze pratiche, direttamente spedibili per l’inserimento lavorativo. I percorsi, coerenti con i fabbisogni espressi dalle imprese, sono rivolti a persone disoccupate senza sostegni al reddito, lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55): una preziosa opportunità per il nostro territorio, per tutte le persone in cerca di occupazione e per le nostre imprese, frutto della collaborazione strategica tra le principali Associazioni Datoriali dei settori del Turismo, del Commercio e dei Servizi"

Il progetto Re.A.C.T. su Turismo, Cultura e Agribusiness, con capofila Cescot Toscana Nord e partner Cat Confcommercio, Fondazione Campus (sede del corso di Laurea in Turismo), Itinera Formazione, Ipsar Matteotti, Itcg Niccolini, Itcg Fermi, Itc Cattaneo, propone un catalogo di percorsi di 270 ore, con 75 ore in azienda, su cucina, reception alberghiera, promozione digitale, accoglienza museale, potatura dell’ulivo, gestione della cantina, e tanto altro.

Il progetto Re.Te.Com per i settori del Commercio e del Terziario, vede come capofila Cat Confcommercio, in partenariato con Cescot Toscana Nord, Fondazione Campus, Scuola Tessieri, Delta Formazione, Ipsar Matteotti e Itcg Niccolini, con percorsi di 260 ore, di cui 100 in azienda, su panificazione, gelateria, segreteria amministrativa, contabilità, vendita e allestimenti, social media marketing, e cosi via. Entrambi i progetti sono integrati con le altre azioni di orientamento del Programma GOL in Toscana: per pendervi parte, i candidati devono recarsi al Centro per l’Impiego e chiedere di aderire al programma.