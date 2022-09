Corso di formazione alla Scuola Sant'Anna sulle 'Forme del disagio nel post-pandemia'

La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto significativo sulla vita di ognuno, non solo a livello politico e sanitario. Lockdown e restrizioni hanno stravolto l'approccio alla quotidianità e le relazioni con gli altri. Ciò ha causato molti problemi, sfociati in varie forme di disagio sociale. Il corso di Alta Formazione ‘Forme del disagio nella post-pandemia: disagio sociale, disabilità, Long Term Care’, organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, si propone di fornire un approccio multidisciplinare a questo problema, in particolare analizzando le specificità del periodo post-pandemico. Attraverso disamine di casi concreti di studio e l’attivazione di proposte concrete, il corso scandaglia tutte le possibilità di comprendere, gestire e superare il disagio nella post-pandemia.

Il corso è rivolto a funzionari pubblici di diverso ordine e grado, a operatori sociali, a insegnanti, a familiari di persone con disabilità, a persone attive in ong e simili. Quattro i moduli per altrettante giornate formative. Il primo modulo, in programma venerdì 21 ottobre, si concentra sul disagio post-pandemico da un punto di vista psicologico-sociale, con attenzione rivolta anche all’infanzia e all’età adolescenziale. Il secondo modulo, in programma venerdì 4 novembre, affronta le forme di disagio attraverso un approccio etico-filosofico. Il terzo modulo (venerdì 18 novembre) parte da un approccio scientifico-politico per riflettere sulle ricadute politiche e pubbliche e sulle nuove forme di lavoro (come lo smart working) per affrontare il problema. Il quarto e ultimo modulo (venerdì 2 dicembre) analizza gli strumenti giuridici vigenti per contrastare il disagio sociale.

Come iscriversi

La scadenza per le iscrizioni al Corso di Alta Formazione ‘Forme del disagio nel post-pandemia: disagio sociale, disabilità, Long Term Care’ è fissata al 30 settembre 2022. Tutte le informazioni relative al bando e alle tempistiche si trovano sul sito web della Scuola Sant’Anna al link dedicato. Per i funzionari pubblici è previsto lo sconto del 10% sulla quota d’iscrizione grazie a un accordo tra la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.