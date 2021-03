"Game Design", all'Università di Pisa un corso di perfezionamento dedicato ai videogiochi

Un corso di perfezionamento dedicato al mondo dei videogiochi. Questo quanto promosso dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa in collaborazione con Celsius, con le lezioni, fruibili interamente online, che si svolgeranno tra aprile e giugno 2021 (prevelentamente nella giornata di sabato) per una durata totale di 96 ore. Prevista inoltre la possibilità di utilizzare i laboratori del complesso di San Micheletto a Lucca, attrezzati con le più avanzate tecnologie e sotto la guida di esperti del settore.

"Game Design", come partecipare

A "Game Design" (questa la denominazione del corso) potranno prendere parte 250 partecipanti, con le domande di ammissione che dovranno essere presentate entro il 17 marzo 2021. È possibile iscriversi come allievo ordinario, per chi già possiede un titolo di livello universitario (almeno laurea triennale o diploma universitario) in Informatica, Ingegneria Informatica, Informatica Umanistica, oppure in altre discipline che - unitamente al curriculum - saranno valutate per l'ammissione dal Consiglio del corso. In questo caso alla fine sarà rilasciato il relativo titolo, per 12 CFU. In alternativa è possibile partecipare come uditori, ottenendo alla fine un attestato di frequenza. Tutti i dettagli per iscriversi sono disponibili sul bando ufficiale o sul sito del Dipartimento di Informatica.

Gervasi: "Possibilità per specializzarsi in un settore in forte espansione"

"Con questa iniziativa - commenta il professor Vincenzo Gervasi, direttore del corso - il Dipartimento di Informatica offre agli studenti, ma anche ad uditori esterni, l'opportunità di specializzarsi in un settore in forte espansione soprattutto in Italia, dove il mercato della produzione dei videogiochi ha margini più ampi rispetto ad altri paesi europei. "Game Design" - aggiunge - è una vera novità all'interno dell'offerta didattica dell'Ateneo, un modo per offrire ai nostri laureati nuove occasioni di inserimento nel mondo del lavoro, con un percorso formativo di grande attrattiva e attualità".