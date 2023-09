'PNRR, opportunità per il settore legno. Tra formazione e lavoro': incontro a Vicopisano

Il 6 settembre ore 11, a Vicopisano al Polo Generazioni (via dei Mezzi 8) si terrà l’incontro 'PNRR, opportunità per il settore legno. Tra formazione e lavoro' con alcuni operatori del settore legno per presentare il catalogo VITE (programma GOL) di formazione professionale gratuita dedicata a giovani e meno giovani in cerca di occupazione. Saranno presenti anche il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci e l’assessore regionale a Formazione e lavoro Alessandra Nardini.

Una parte importante degli investimenti del PNRR in Toscana è stata destinata alla formazione professionale (programma GOL) per creare nuova forza lavoro e rispondere alle esigenze di alcuni settori strategici come l'edilizia e la lavorazione del legno. Obiettivo del progetto VITE (Verso l'Innovazione delle Tecniche Edilizie) è l’inserimento lavorativo di persone giovani e meno giovani attraverso corsi di formazione di riqualificazione professionale, in modo da andare a migliorare la competitività dell'intero indotto: creando così nuove opportunità di lavoro e di crescita economica. In particolare la falegnameria è un settore con molte possibilità d’inserimento che spaziano dall'arredamento per interni alla realizzazione di componentistica e arredi per la nautica. E proprio per questo l'evento è stato pensato in collaborazione con il Comune di Vicopisano dove insiste un’importante filiera di imprese che da decenni opera in ambito edilizio e legno-arredo, sia per il sistema casa che per il sistema nautico. In particolare si tratta di corsi teorico-pratici che partiranno nelle prossime settimane e che si svolgeranno prevalentemente in laboratorio, spaziando dalla lavorazione dei materiali lignei alle lavorazioni di doratura e decorazione, ma anche alle tecniche di intaglio, tarsie lignee e di tornitura fino all’applicazione di software informatici per la costruzione di disegni 3D. I corsi si svolgeranno a Pisa ed è in corso il reclutamento tramite i Centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro inserite nel programma GOL.

All’incontro 'PNRR, opportunità per il settore legno. Tra formazione e lavoro' a Vicopisano al Polo Generazioni (via dei Mezzi 8) interverranno: il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, la presidente di Aforisma Grazia Ambrosino, il Quality e safety system manager di Yachtline 1618 Spa Simone Lucchesi e l’assessore della Regione Toscana per l'Istruzione e la formazione professionale Alessandra Nardini. L’occasione servirà per mettere a fuoco le specifiche dell’offerta formativa del catalogo VITE in relazione alle numerose opportunità di inserimento del settore.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.

Il Catalogo Vite è realizzato da Società Cooperativa Aforisma Impresa sociale, in partenariato con Ente Scuola Edile e CPT della Provincia di Pisa, Industria Servizi Formazione SrL e C.T.P. della Toscana.