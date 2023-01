Iscrizioni aperte per il nuovo corso di formazione per accompagnatori turistici

Partirà nel mese di febbraio il nuovo corso di formazione per accompagnatori turistici organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa tramite la sua agenzia formativa e riconosciuto dalla Regione Toscana dedicato alla formazione di figure professionali qualificate in ambito turistico.

"Un'occasione che permetterà di formare specifiche professionalità nel settore delle attività delle guide e degli accompagnatori turistici - afferma la presidente di ConfGuide Confcommercio Pisa Antonella Cinini - attraverso un apposito percorso formativo che fornirà nozioni e strumenti pratici per l'accompagnamento di persone o gruppi di viaggio, oltre a curare l'attuazione di programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza e informazione turistica".

"Il turismo organizzato sta faticosamente ripartendo dopo i due anni di pandemia e stiamo registrando un interesse sempre più marcato verso una professione che permette di valorizzare e promuovere le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche del nostro territorio in un contesto vivace e dimanico. Il corso rappresenta davvero un'opportunità unica per chi vuole avvicinarsi al settore e per professionisti che vogliono sviluppare le loro competenze".

"Il corso avrà una durata di 150 ore, con lezioni di 6 ore ciascuna, suddivise in 210 ore di aula e 90 ore di stage, con frequenza obbligatoria per il 90% del monte ore. Al termine, superato l’esame finale, si conseguirà l’attestato di frequenza con verifica periodica dell’apprendimento", spiega la responsabile ell'Area formazione di Confcommercio Provincia di Pisa Cecilia Pellegrinetti. "Legislazione e organizzazione turistica statale e regionale, disciplina delle comunicazioni e dei trasporti, tecniche di pianificazione attività, organizzazione del piano di escursione, gestione dei mezzi di trasporto e dei rapporti con gli enti, realizzazione di comunicazioni culturali e ricreative in lingua, gestione dei contatti con le strutture logistiche, sono alcuni degli argomenti previsti da questo corso davvero ricco di contenuti e in grado di aprire interessanti opportunità professionali nel settore del turismo".

Per l'iscrizione al corso e per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il referente di Confcommercio Provincia di Pisa Lorenzo Lazzerini al numero 320/0861545 o alla mail l.lazzerini@confcommerciopisa.it.