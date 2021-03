Istituto Modartech, corsi di formazione gratuiti nel settore della moda: iscrizioni aperte fino al 19 marzo

Un corso gratuito, della durata di un anno, per acquisire le competenze specialistiche tecniche più cercate al momento dall'industria della moda in Italia. Questo quanto organizzato da Istituto Modartech, Scuola di alta formazione di Pontedera con collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy. "Smart Fashion Prototypist", sviluppato in partnership con Roban's Produzione, Università di Siena, IPSIA Pacinotti di Pontedera e rientrante nel progetto GiovaniSì finanziato dalla Regione Toscana, avrà inizio il 31 marzo 2021 e si concluderà il 1° febbraio 2022, per un totale di 800 ore.

Il percorso accompagnerà gli studenti attraverso lezioni frontali e in remoto, laboratori pratici e stage in azienda. Pensato per l'ottenimento della specializzazione in "Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy", il corso propone un focus su quegli insegnamenti che consentono di imparare a realizzare diverse tipologie di capi d'abbigliamento, unendo anche elementi innovativi su capi tecnologicamente avanzati.

Palmieri: "Progetto di lungo periodo, esperienza unica per i giovani"

"Il corso - spiega Andrea Palmieri, titolare Roban's Produzione - valorizza il saper fare tipico del Made in Italy con l'intento di creare un vivaio di giovani talenti al servizio di importanti brand internazionali. Un progetto di lungo periodo, in cui metteremo a disposizione maestranze specializzate per formare i ragazzi con l'obiettivo concreto di un'assunzione in azienda per gli studenti più meritevoli. Cerchiamo figure tecniche: partendo dalla formazione specialistica vogliamo insegnare un mestiere con concreti sbocchi occupazionali. Attraverso un'esperienza unica per giovani che amano l'artigianalità della moda".

Istituto Modartech, corso gratuito in Digital Media Designer

In partenza anche il corso gratuito in Digital Media Designer, sviluppato in partnership con Liceo Statale Eugenio Montale di Pontedera, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, A.I.M., anch'esso nell'ambito del progetto GiovaniSì. Il corso è finalizzato alla formazione di una figura capace di realizzare siti web e applicazioni multimediali, propone insegnamenti tecnici e grafici, combinando lezioni di coding e approfondimenti verticali sulle app multimediali. Il corso, della durata di 11 mesi, avrà inizio il 31 marzo 2021 e si concluderà il 2 febbraio 2022.

Corsi Istituto Modartech, requisiti e informazioni

I corsi si rivolgono a tutti coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale tecnico, senza limiti di età.

Info e iscrizioni: formazionefinanziata@ modartech.com, tel. 0587 58458.