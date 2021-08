Istituto Modartech, a settembre gli Open Day per i corsi accademici Moda e Comunicazione: il programma

Due giornate di orientamento live e virtuali, workshop tematici ed incontri con docenti e tutor per gli aspiranti creativi del domani: questo quanto previsto nel mese di settembre dall'Istituto Modartech, con il primo Open Day del nuovo anno in programma in doppia formula: martedì 7 settembre dal vivo nella sede di Pontedera, negli spazi post-industriali delle ex officine Piaggio, mercoledì 8 settembre online per permettere ai giovani di tutta Italia e oltre di partecipare da remoto.

Open Day Istituto Modartech, il programma di martedì 7 settembre

La prima giornata alle 10 e alle 14.30 propone la presentazione dell'Istituto e dell'offerta formativa. I giovani interessati potranno visitare poi aule e laboratori della scuola e prendere parte a due masterclass con focus sulle tematiche dei due corsi triennali equiparati alla laurea breve, Fashion Design e Communication Design. La masterclass in Fashion Trend consentirà di fare un viaggio alla scoperta delle tendenze emerse nelle fiere di settore e intercettate sulle passerelle internazionali, per conoscere gli elementi chiave che ispireranno le nuove collezioni. Il workshop Love Brand, invece, punterà i riflettori sulle tendenze grafiche, visive e sentimentali, che consentono di creare una connessione emozionale tra i marchi e il pubblico. Ci sarà inoltre la possibilità di fissare un colloquio di orientamento individuale, per valutare propensioni e skills.

Open Day Istituto Modartech, il programma di mercoledì 8 settembre

Il giorno successivo, mercoledì 8 settembre, si replica sul web: a partire dalle 15 avrà luogo la presentazione dell'Istituto e dei dipartimenti Moda e Comunicazione, con focus sull'offerta formativa, in particolar modo sui corsi triennali che danno diritto al diploma di laurea breve.

Corso Fashion Design, l'offerta formativa

Giocando sul mix tra ricerca e sperimentazione, lezioni tecniche e approccio laboratoriale, il corso in Fashion Design propone una formazione culturale artistica e specialistica all'avanguardia del moderno fashion designer. Nel corso dei tre anni gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi con tutti gli aspetti della professione, dalla ricerca delle tendenze allo sviluppo di vere e proprie collezioni moda di abbigliamento, calzature e accessori, acquisendo conoscenze, competenze e tecniche richieste dal mondo del lavoro.

Grazie a un network di oltre 700 aziende, gli studenti hanno l'opportunità di svolgere stage professionalizzanti e di tradurre la propria creatività in prodotti reali, in Italia e all'estero nell'ambito del programma Erasmus+. La particolarità di questo corso è la possibilità di personalizzare il percorso di studi in base alle proprie attitudini. Tre le aree di potenziamento: Fashion Graphic Design, Fashion Technology, Accessories Design.

Corso Communication Design, l'offerta formativa

Altamente specialistico anche il corso in Communication Design: dai meccanismi comunicativi, ai più innovativi strumenti di grafica, web design e marketing, un percorso completo per la formazione di professionisti creativi dotati di competenze strategiche e tecniche, ma anche di una spiccata sensibilità estetica. Essere designer della comunicazione nel mondo contemporaneo significa essere capaci di definire strategie e approcci innovativi per far crescere le aziende, promuovere prodotti e servizi, reinventare brand e andare a caccia di nuovi bacini di pubblico. Tra le aree di potenziamento specifiche: Graphic Design, Web Design, Fashion Communication.

Informazioni e iscrizioni

I corsi in Fashion Design e Communication Design rilasciano il diploma accademico di 1° livello (laurea breve). Per info e iscrizioni: www.modartech.com