Istituto Modartech, al via la Career Week: decine di incontri tra studenti e imprese

Quaranta aziende di moda e comunicazione a caccia di nuovi talenti dell'Istituto Modartech: prende il via domani, martedì 10 maggio. fino a venerdì 13, la Career Week della Scuola di alta formazione di Pontedera, con collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy. L'evento, in modalità phygital, ospiterà oltre 150 colloqui per favorire l'incontro tra domanda e offerta. Un segnale di ottimismo in un periodo in cui il mercato del lavoro è particolarmente incerto, sostenuto da dati concreti: grazie al costante contatto diretto con le aziende, Istituto Modartech mantiene un tasso di job placement dell'87%.

Scervino, Max Mara, Gattinoni, Loro Piana, Valentino, Gallerie degli Uffizi, Class Editori sono solo alcuni dei grandi nomi coinvolti nella Modartech Career Week. Un primo passo per mettere in contatto i giovani studenti di Fashion e Communication Design con gli HR - Recruiter dei big della moda e della comunicazione, rispondendo a specifiche richieste nelle aree Fashion Design, Sviluppo Prodotto, Modellistica, Communication Design, Grafica, Web e New Media.

In parallelo, da martedì 10 a giovedì 12 maggio, Istituto Modartech sarà protagonista del Campus Job Week, il Salone del Lavoro e delle Professioni organizzato da Next Generation Platform – Class Editori, che coinvolge quasi mezzo milione di giovani di tutta Italia e di cui Modartech cura alcuni contenuti volti alla crescita professionale degli studenti e delle loro competenze trasversali, oltre a realizzare orientamenti sulle discipline creative.

Presentazioni, colloqui individuali e occasioni di job placement con talent scout e responsabili delle risorse umane del settore, con la concreta possibilità di attivare stage e tirocini: nel ricco programma della tre giorni, Istituto Modartech presenta il workshop di Public Speaking, per imparare a presentarsi e parlare in pubblico (martedì 10 ore 11), un approfondimento sulla Visual Presentation, per iniziare a curare la propria immagine sui profili social (mercoledì 11 ore 10), fino al Personal Branding (giovedì 12 ore 10). Mercoledì 11 alle ore 15 appuntamento invece con l'incontro di orientamento Creative Jobs: fashion & communication, momento dedicato alle professioni creative e alla loro richiesta nel mondo del lavoro.