Corsi ITS 2020-2021: iscrizioni aperte e opportunità per la formazione terziaria alternativa

Sono 18 i percorsi formativi di Istruzione tecnica superiore cofinaziati dalla Regione Toscana per l'anno 2020-2021, che partiranno entro il 30 ottobre 2020. I corsi Its offrono una formazione terziaria alternativa a quella universitaria nei settori strategici dello sviluppo e delle eccellenze che caratterizzano la produzione toscana: meccanica, tessile, efficienza energetica, turismo, arte e beni culturali, agroalimentare, nuove tecnologie per la vita, trasporti e logistica. I corsi sono realizzati nell'ambito di Giovanisi, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Cosa è l'Istruzione tecnica superiore

Gli Istituti Tecnici Superiori sono scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche da parte delle imprese e costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Il percorso formativo ha la durata di quattro semestri per un monte ore complessivo che varia dalle 1800 alle 2000 ore. La didattica avviene in forma frontale ma anche all'interno dei lavoratori ed è impartita, con un minimo del 50%, da docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

E' garantito il 30% delle ore in tirocinio (anche all'estero) e al termine del percorso lo studente ottiene il Diploma di Tecnico Superiore con l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di riferimento.

I corsi 2020-2021

Sanità

Bioqualtech 20: Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica. Promosso da Fondazione Vita. Sede del corso: Siena. Iscrizioni entro il 21 settembre 2020

Profarmbio 20: Tecnico superiore per l’automazione dei processi produttivi nel settore farmaceutico e biotecnologico. Promosso da Fondazione Vita. Sede del corso: Siena. Iscrizioni entro il 21 settembre 2020

Turismo e beni culturali

Prom-Agri: accoglienza e valorizzazione del patrimonio agrituristico. Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali. Promosso da Fondazione TAB e Fondazione EAT. Sede del corso: Firenze. Iscrizioni entro il 2 ottobre 2020, ore 13

Destination manager: pianificare e promuovere lo sviluppo turistico locale. Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali. Promosso da Fondazione TAB. Sede del corso: Firenze. Iscrizioni entro il 2 ottobre 2020, ore 13

Meccanica

Innova 20: Tecnico superiore per l’innovazione di processi e prodotti meccanici. Promosso da Fondazione Prime. Sede del corso: Firenze. Iscrizioni entro il 9 ottobre 2020, ore 12

Automa 20: Tecnico superiore per l’automazione ed i sistemi meccanotronici. Promosso da Fondazione Prime. Sede del corso: Firenze. Iscrizioni entro il 9 ottobre 2020, ore 12

Ict

Homa 4.0: Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive. Promosso da Fondazione TAB. Sede del corso: Lucca. Iscrizioni entro il 30 settembre 2020, ore 13.00

Byte 20: Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi di software. Promosso da Fondazione Prime e Fondazione Vita. Sede del corso: Firenze. Iscrizioni entro il 12 ottobre 2020, ore 12

Energia

Ambiente 4.0: Tecnico superiore dei sistemi energetici nell’economia circolare. Promosso da Fondazione Energia e Ambiente. Sede del corso: Colle Val d'Elsa (Siena). Iscrizioni entro il 10 ottobre 2020

Energia 4.0

Tecnico superiore per i sistemi energetici nelle Smart City: Promosso da Fondazione Energia e Ambiente. Sede del corso: Arezzo. Iscrizioni entro il 10 ottobre 2020

Agroalimentare

Enofood.com: Tecnico Superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali. Promosso da Fondazione EAT. Sede del corso Firenze. Iscrizioni entro il 10 ottobre 2020

Farmer 4.0: Tecnico Superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali. Promosso da Fondazione EAT. Sede del corso Grosseto. Iscrizioni entro il 10 ottobre 2020

Moda

S.T.A.R. for FASHION: Tecnico di sviluppo di strategie marketing e commerciali per il prodotto moda tessile. Promosso da Fondazione Mita. Sede del corso: Prato. Iscrizioni entro il 16 ottobre 2020

M.A.D.E. in MITA: Tecnico superiore di processo, prodotto e nuove tecnologie per l’accessorio metallico moda – Accessori metallici Moda 4.0. Promosso da Fondazione Mita. Sede del corso: Scandicci (Fi). Iscrizioni entro il 16 ottobre 2020

BI.Unique: Tecnico specializzato nella modelleria e prototipia di accessori in pelle e materiale di recupero; da Fondazione Mita e Fondazione EAT. Sede del corso: Scandicci (Fi). Iscrizioni entro il 16 ottobre 2020

Nautica, trasporti e logistica

YA.S – Yachting Surveyor: Promosso da Fondazione ISYL. Sede del corso: Viareggio (Lu). Iscrizioni entro il 13 ottobre 2020

S.O.L.E: Sistemi organizzativi logistici evolutivi e nuovi poli merci sul territorio toscano. Promosso da Fondazione Prime, Fondazione ISYL e Fondazione Vita. Sede del corso: Guasticce (Li). Iscrizioni entro il 17 ottobre 2020

