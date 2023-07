Cooperazione tra Italia e Niger: concluso il corso di formazione destinato alla magistratura locale

La cooperazione tra Italia e Niger si rafforza ulteriormente con un nuovo corso nell'ambito del progetto di formazione e assistenza destinato alla magistratura locale, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano e coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, con la collaborazione del Ministero della Giustizia del Niger e la Scuola di Formazione dei Magistrati del Niger. Il corso si è svolto dal 10 al 12 luglio 2023 a Niamey, in Niger e ha trattato il tema dell’aggressione ai patrimoni criminali nell'ambito del contrasto al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata.

Il Niger è un paese prioritario per la cooperazione italiana e questo progetto intende potenziare le competenze dei partecipanti con l’obiettivo strategico di rafforzare l’azione di contrasto al terrorismo interno e internazionale e alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento alla dimensione economica di questi fenomeni e ai meccanismi di aggressione ai patrimoni criminali. Al corso hanno partecipato: il mondo accademico, rappresentato da Marialucia Benaglia, assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna; il mondo magistratuale, rappresentato da Alberto Perduca, già Procuratore della Repubblica, con lunga esperienza nell’aggressione ai patrimoni criminali e nella cooperazione giudiziaria internazionale; esponenti delle Forze dell’ordine, rappresentate da Claudio Petrozziello, Colonnello del II Reparto della Guardia di Finanza, esperto in antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, impegnato per molti anni in indagini economico-finanziarie nazionali e internazionali.

Il corso di alta formazione a favore di attori giudiziari nigerini vede impegnata la Scuola Superiore Sant’Anna, dopo iniziative analoghe che si sono svolte tra il 2018 e il 2022, in particolare con il progetto 'Rafforzare i sistemi giudiziari dei Paesi africani attraverso la formazione (2022-23)'. Per il successo di queste attività, è sempre risultato determinante il supporto garantito dalla Farnesina e dall’Ambasciata d’Italia a Niamey, in Niger.

"Il corso a favore dei magistrati nigerini - commenta l’ambasciatrice Italiana a Niamey, Emilia Gatto, che ha preso parte alla cerimonia di chiusura del corso - consolida in modo ulteriore le attività di formazione e di assistenza che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano sta sostenendo da molti anni nel Paese, attività svolte con il contributo determinante della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa".

"La Scuola Superiore Sant'Anna è orgogliosa di contribuire a questo importante progetto di cooperazione tecnica, che mira a rafforzare le competenze dei magistrati dei Paesi saheliani nel contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata - dichiara il Andrea De Guttry, coordinatore scientifico del progetto e docente presso la Scuola Superiore Sant’Anna - siamo convinti che attraverso la formazione e il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie sia possibile promuovere lo stato di diritto in un’area chiave per la stabilità del continente africano e dell'Europa".