Al via i laboratori teatrali del Teatro Sant'Andrea

Questa settimana prendono il via i laboratori teatrali del Teatro Sant'Andrea, da più di trent'anni punto di riferimento per la formazione attoriale a Pisa.

"Quest'anno ripartiamo alla grande con una nuova e ampia proposta di laboratori - dice Gabriele Carli, presidente del Teatro Sant'Andrea e attore della compagnia I Sacchi di Sabbia - anche grazie alla collaborazione con l'associazione Koru Teatro e con The English Theatre Company. Partiamo infatti con ben 7 laboratori rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e adulti".

I laboratori teatrali per gli adulti sono tre: il laboratorio attoriale, di messa in scena e di lettura ad alta voce. "I nostri laboratori sono rivolti a chi vuole iniziare la avventura teatrale - prosegue Letizia Giuliani, docente storica del Teatro Sant'Andrea - ma anche a chi ha già avviato un proprio percorso e vuole fare una nuova esperienza. Affronteremo i vari aspetti della disciplina teatrale: la ricerca della propria espressività corporea e vocale, l'improvvisazione, il lavoro sul personaggio, la messa inscena, ma anche la lettura con il laboratorio di lettura ad alta voce, tenuto da Francesca Censi e Francesco Morosi".

Per i più giovani la proposta prevede due laboratori divisi per fasce di età (8-10, 11-14 anni). "Il laboratorio per bambini - aggiunge Luca Tessieri di Koru Teatro - è un percorso alla scoperta della propria creatività attraverso giochi ed esercizi che vadano a stimolare le capacità espressive, motorie e vocali. Mentre il laboratorio per preadolescenti prevede un percorso verso una più approfondita conoscenza di sè come interpreti per giungere attraverso giochi ed esercizi a lavorare sul testo e sulla messa in scena".

La proposta dei laboratori del Teatro Sant'Andrea si conclude con 'The Theatre Makers', i laboratori in lingua inglese per ragazze e ragazzi, e per over 20. I laboratori si svolgeranno al Teatro Sant'Andrea di Pisa in via del cuore (davanti al tribunale). Per informazioni e iscrizioni si può telefonare al numero 3293337141 o scrivere una email a info@teatrosantandrea.it.