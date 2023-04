La filiale di Santa Croce sull'Arno di ETJCA – Agenzia per il lavoro 100% made in Italy seleziona risorse per partecipare a un corso di formazione gratuito sulla lavorazione del pellame finanziato con fondo Forma.Temp e in collaborazione con l'associazione di categoria ASSA Associazione Lavorazione Conto Terzi.

La ricerca si focalizza su 10 figure, attualmente prive di impiego, disponibili ad intraprendere un percorso formativo per acquisire competenze nella lavorazione di pellame e cuoio. Le risorse individuate seguiranno un corso di 40 ore, che si terrà dall'8 al 12 maggio 2023, durante le quali verrà illustrato il processo di lavorazione del pellame e il funzionamento di alcuni macchinari utilizzati nelle fasi principali della lavorazione dello stesso. Il corso sarà finalizzato all'inserimento con contratto di somministrazione a tempo determinato presso un'azienda del Comprensorio del Cuoio.

Orario del corso: dal lunedì al venerdì in orario 8-12/14-18.

Luogo del corso: Santa Croce sull'Arno - San Miniato (PI).

È possibile candidarsi al seguente link: https://bit.ly/3KAzI54