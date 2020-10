Torna 'Lavoro Digitale Italia', l'evento dedicato ai professionisti del digitale

La piattaforma di Lavoro Digitale Italia, che dopo la prima edizione di giugno è ricca di contenuti fruibili gratuitamente dagli utenti, rientra nel vivo dal 5 al 30 ottobre: un intero mese durante il quale i professionisti del settore IT hanno l’opportunità concreta di conoscere le aziende aderenti al progetto, usufruire di consulenza di carriera individuale, partecipare a sfide tech, ai webinar e ai forum dedicati al mondo del lavoro digitale, all’innovazione, agli strumenti e alle professioni legate al mondo dell’Information Technology; tutto rigorosamente da remoto.

Il programma di Lavoro Digitale Italia

Il programma degli appuntamenti, in continuo aggiornamento, prevede momenti di formazione gratuita per i partecipanti, che avranno soprattutto la possibilità di confrontarsi live su temi di loro interesse insieme a professionisti specializzati nel loro specifico campo del mondo dell’Information Technology o, più in generale, del digitale.

Le tavole rotonde virtuali a tema vertono sulle tematiche più importanti dell'innovazione:

scuola &innovazione

lavoro all'estero

nomadi digitali

cyber security

machine learning

Gli sviluppatori software hanno anche la possibilità di sfidarsi con 2 distinte coding challenge. Inoltre, per tutti gli iscritti sono disponibili consulenze gratuite con i recruiters IT di Start Hub Consulting.

Come e perché nasce Lavoro Digitale Italia

Lavoro Digitale Italia è nato come gruppo LinkedIn avviato dai recruiters di Start Hub Consulting, specializzati nel social recruiting rivolto ai professionisti dell’Information Technology presenti sul territorio italiano, figure molto richieste dalle aziende odierne. Dal successo della community è nata l’esigenza di strutturare il progetto per poter accogliere l’interesse di aziende e professionisti di rilievo nel panorama IT italiano. Con queste premesse ha preso vita, in maniera 100% digitale e online, lavorogiditale.it: una vera arena virtuale dell’innovazione legata al mondo del lavoro Tech & Digital, che ora volge alla sua seconda edizione.

I numeri della prima edizione

La prima edizione di Lavoro Digitale Italia ha contato:

17 opportunità presentate

860 candidature ricevute

688 professionisti IT che hanno partecipato ai 15 momenti di confronto proposti

68 registrati alla coding challenge

oltre 35 richieste di consulenza di carriera per professionisti IT

Come partecipare a Lavoro Digitale Italia

Per partecipare e rimanere aggiornati sul programma, interagire durante i webinar, scoprire le aziende aderenti e inviare le proprie candidature: https://lavorodigitaleitalia. it/?csb.

Per tutte le aziende interessate ad aderire al progetto, si rimanda invece a questo indirizzo: https://starthubconsulting. com/lavoro-digitale-italia/? csb.