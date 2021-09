Lega del Filo d'Oro, al via il corso base di formazione per nuovi volontari

Dopo il rallentamento e l'adeguamento imposto dalla pandemia alle tradizionali attività formative della Lega del Filo d'Oro, ripartono ad ottobre i corsi base di formazione per i nuovi volontari, una risorsa fondamentale per permettere a bambini e adulti sordociechi di vivere relazioni spontanee che contribuiscono a migliorare la loro qualità di vita. Quest'anno si comincia da Pisa, nuova Sede Territoriale della Fondazione, aperta a febbraio 2020, la cui piena operatività era stata subito interrotta dall'emergenza sanitaria.

I corsi, completamente gratuiti, permetteranno agli aspiranti volontari di conoscere le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, imparando a relazionarsi con loro, per comprenderne i bisogni, comunicare e supportarli nell'orientamento e nella mobilità.

"I volontari - dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d'Oro - sono parte integrante del modello operativo della Lega del Filo d'Oro sin dalla sua costituzione, a supporto e completamento delle attività dei Centri Residenziali e dei Servizi Territoriali. Ogni volontario è prezioso e indispensabile, perché aiuta la persona sordocieca a sentirsi più partecipe della propria vita, permettendole di vivere nuove relazioni. Purtroppo - aggiunge - l'emergenza pandemica e le conseguenti misure adottate per il contenimento dei contagi hanno determinato un forte rallentamento delle attività di volontariato, ma oggi siamo molto felici di poter riprendere, seppur in parte, i corsi formativi in presenza, anche nell'ottica di favorire una maggiore consapevolezza e un maggior coinvolgimento dei volontari su tutto il territorio nazionale”.

"Amici speciali" a Pisa

Il corso base per volontari promosso dalla Sede Territoriale della Lega del Filo d'Oro di Pisa prevede sette appuntamenti, di cui cinque online e due in presenza, che si svolgeranno nella sede di via Giovanni Bovio 12/14, nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Il corso si terrà online nelle giornate di sabato 2 e 9 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00; si terrà online anche nelle giornate di martedì 5, 12 e 19 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00. Nelle giornate di sabato 16 e 23 ottobre, invece, il corso si terrà in presenza dalle 9.00 alle 13.00.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2021 e si potrà aderire recandosi direttamente nella sede di via Bovio (aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 15.00, di mercoledì dalle 13.30 alle 18.30) oppure chiamando allo 050/44281 o al 335/7816550, oppure scrivendo un'e-mail di richiesta a volontariato.pisa@ legadelfilodoro.it. Per accedere alla formazione e successivamente alle attività in presenza è necessario essere in possesso del Green Pass.

La sede territoriale di Pisa

La sede territoriale di Pisa è punto di riferimento in Toscana per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e le loro famiglie e offre, attraverso il suo servizio socioeducativo, un'importante attività di supporto, collaborando con le risorse del territorio. Il servizio è gratuito per le famiglie, completamente a carico della Fondazione e sostenuto dalle attività di comunicazione e raccolta fondi.

L'importanza dei volontari

I volontari rappresentano una componente fondante della Lega del Filo d'Oro: affermano i valori della solidarietà, della gratuità e della partecipazione e, con la loro preziosa disponibilità, favoriscono il coinvolgimento attivo delle persone sordocieche in qualunque contesto, svolgendo il ruolo di guida, di intermediari con il mondo esterno e di punto di accesso alle informazioni. Oltre che al volontariato diretto, il cui servizio è prestato a stretto contatto con la persona sordocieca e pluriminorata psicosensoriale, alla Lega del Filo d'Oro si dà ampio spazio al volontariato indiretto, attraverso eventi promozionali di sensibilizzazione e raccolta fondi, trasporti e attività complementari.

I corsi di formazione

Oltre a fornire informazioni sulla Fondazione i corsi si incentrano prevalentemente sul trasmettere le conoscenze necessarie a rispondere ai bisogni delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e a relazionarsi con loro. Durante i corsi i volontari apprenderanno i vari sistemi di comunicazione e come essere di supporto nell'orientamento e nella mobilità. Un percorso determinante non solo per chi farà volontariato diretto e andrà ad occuparsi degli utenti, ma anche per chi si farà portavoce della Lega del Filo d'Oro attraverso attività di promozione e raccolta fondi. Ai volontari è richiesta la disponibilità a svolgere un servizio con cadenza settimanale o quindicinale: la costanza è fondamentale soprattutto nel volontariato diretto, per conoscersi e creare relazioni significative.

Informazioni

Per maggiori informazioni sui corsi e le modalità di iscrizione si può visitare il sito www.legadelfilodoro.it, chiamare la sede di Pisa (aperta lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 15.00, mercoledì dalle 13.30 alle 18.30) allo 050/44281 o al 335/7816550, oppure scrivere un'e-mail a volontariato.pisa@ legadelfilodoro.it.