Lavorare in agricoltura e nell'agroindustria: Its-Eat apre le porte negli open day on line

L'Istituto tecnico superiore-Eccellenza agroalimentare toscana lancia due appuntamenti per l'open day nei quali presenterà la propria offerta formativa. Gli eventi si terranno mercoledì 7 e 14 ottobre dalle 17.30 alle 18.30. Per seguirli, occorrerà collegarsi alla piattaforma telematica dell'istituto iscrivendosi all'indirizzo https://fondazione-eat.it/.

Come diventare esperti in agribusiness, in marketing dell'agroalimentare made in Italy e nelle nuove professioni del settore primario. Formazione, esperienza pratica, conoscenza sono le parole d'ordine per entrare da protagonisti nel mondo del lavoro, offerte dai percorsi formativi organizzati dall'Istituto tecnico superiore-Eccellenza agroalimentare toscana.

L'offerta formativa è rivolta a chi ha già conseguito un diploma di scuola media superiore: in occasione degli open day i docenti dell'Istituto esperti nel

settore illustreranno i percorsi in partenza nelle prossime settimane. Per informazioni e per le iscrizioni, collegarsi al link https://www.fondazione-eat.it/ iscrizione-openday.html o visitare il sito https://fondazione-eat.it/. Per ulteriori informazioni, scrivere una mail a info@fondazione-eat.it, oppure telefonare ai numeri 0564 1791224 e 3331328663, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, 15-18. La sede di Its Eat è in via Giordania, 227/229 a Grosseto.