Imprese, 'Perché prendersi cura dei propri lavoratori?': incontro formativo gratuito

Nel dinamico scenario imprenditoriale di oggi, la prospettiva innovativa dell’welfare aziendale sta guadagnando sempre più terreno. Le imprese che desiderano distinguersi e prosperare hanno compreso l'importanza di andare oltre la semplice ricerca di profitti e concentrarsi invece su altri aspetti, in primis il benessere dei propri dipendenti. Il welfare aziendale è pertanto un pilastro cruciale per la costruzione di organizzazioni solide e sostenibili, in un'epoca in cui il successo è valutato non solo in termini finanziari, ma anche attraverso l'engagement, la soddisfazione e la felicità dei lavoratori. Ma cosa implica realmente il welfare aziendale e quali vantaggi può apportare ai dipendenti e alle stesse aziende?

Per rispondere a queste domande, la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo di Pisa ha organizzato un nuovo incontro formativo gratuito dedicato proprio alla progettazione di programmi di welfare aziendale. L’appuntamento è per venerdì 23 giugno 2023 alle ore 16 all’Auditorium Toniolo in piazza Arcivescovado a Pisa. L'evento avrà un taglio divulgativo e formativo e coinvolgerà personalità di spicco del panorama cittadino e non solo.

Interverranno Andrea Maestrelli (Presidente Fondazione Opera G. Toniolo) Perché l'welfare aziendale?; Carlo Frighetto (Direttore Unione Industriale Pisana) Welfare e gestione delle persone in azienda; Massimiliano dell'Unto (Dottore Commercialista in Pisa) Politiche remunerative e di benessere aziendale; Domenico Iodice (Responsabile settore contrattazione First Cisl) Welfare e contrattazione inclusiva; Maria Giulia Garcea, (Project manager Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna), Well-being aziendale: nuova frontiera del welfare

Sarà anche possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Radio Incontro (alla frequenza FM 107.7, sul sito www.incontro.it o tramite App gratuita 'Radio Incontro Pisa' per Android e iOS) oppure sulle pagine Facebook e YouTube dell’emittente.