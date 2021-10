Polo tecnologico di Navacchio, corso gratuito per diventare specialisti nella promozione dell'innovazione

Porte aperte a 15 candidati: tempo fino al 15 ottobre per presentare le domande di iscrizione

Un corso gratuito di formazione professionale per diventare specialista nella promozione e commercializzazione dell'innovazione. Questo quanto organizzato dal Polo tecnologico di Navacchio, con tempo fino al 15 ottobre per presentare le domande di iscrizione. Il corso, finanziato dalla Regione Toscana, è aperto a 15 candidati, i quali devono essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore

Il corso

Saper comunicare e valorizzare l'innovazione - pianificando le strategie più idonee ed identificando le possibili applicazioni industriali ed i mercati più promettenti -, saper definire accordi commerciali, piani di sviluppo e marketing ed organizzare servizi di supporto all'innovazione, può aprire sbocchi occupazionali qualificati presso aziende, università e centri di ricerca, altri enti privati e pubblici.

Un viaggio alla scoperta del mondo dell'innovazione, in cui i partecipanti saranno introdotti gradualmente alla conoscenza di soggetti, metodi e strumenti per valorizzarla e far crescere le imprese sul mercato.

Formazione online con esperti che provengono dal mondo dell'innovazione, stage professionalizzanti in aziende innovative toscane, orientamento al lavoro e rilascio della qualifica professionale riconosciuta Tecnico per la divulgazione di un prototipo o di un risultato di ricerca ad alto valore innovativo (RRFP n. 447 Livello – 4 EQF), spendibile sul mercato del lavoro.

Informazioni ed iscrizioni

Per iscriversi è possibile contattare Polo Navacchio SpA (rif. Piera Iorio e Maria Ranieri) ai numeri 050 754 143, 050 754 129 o scrivere una mail a iorio@polotecnologico.it o ranieri@polotecnologico.it. Ulteriori informazioni e la documentazione d'interesse sono reperibili sul sito www.polotecnologico.it