A Peccioli il Premio per la retorica all'interno del Simposio del Cambiamento

A seguito dell’importante collaborazione nata lo scorso autunno tra il Prof. Nardone, il Comune di Peccioli e Belvedere Spa, per il prossimo autunno il Centro di Terapia Strategica ha deciso di riproporre il 'Simposio del Cambiamento' e di abbinare a questo evento una new entry: 'Il premio per la retorica'.

Il 'Premio per la retorica' è un moderno 'talent' che riprende le antiche disfide retoriche elleniche. Per secoli, infatti si sono svolte disfide di retorica tra i più noti 'sapienti eccelsi' della Grecia antica. Questi si svolgevano pubblicamente nei chiostri delle nobili residenze e nelle agorà delle città elleniche. La persuasione era ritenuta la più nobile tra le arti.

Lo scopo del Premio Peccioli per la Retorica è quello di stimolare i giovani, e non solo, al recupero della fondamentale competenza alla comunicazione persuasoria, oggi il più delle volte sostituita dalla manipolazione e da un linguaggio aggressivo e spesso violento: più si urla più si è convinti di avere ragione e di vincere una disputa verbale.

Guardare al passato per costruire un futuro migliore riguardo al comunicare tra le persone, riportare in 'auge' quella arte antica che sta alla base della costruzione di una 'società aperta' che contrasta i suoi nemici, come affermava il grande epistemologo Karl Popper, con la capacità di persuadere invece che con l’aggressione. Un’arte, quella della retorica, che insegna come lo stile e la gentilezza disarmino la brutale violenza verbale e i modi maleducati, e faccia diventare attraverso il suo esercizio soggetti mentalmente aperti, tolleranti e disponibili verso l’altro, ovvero attivi costruttori di un mondo migliore.

Come partecipare:

I partecipanti dovranno presentare un elaborato scritto, esclusivamente in lingua italiana, su uno dei seguenti argomenti:

1) Si nasce o si diventa: conta di più la natura o l’esperienza?

2) È più funzionale l’individualismo o il collettivismo?

Una commissione, composta da Giorgio Nardone, Renzo Macelloni, Tiziano Scarpa, Pio Enrico Ricci Bitti, Cristiana Mastropietro, Patrizia Meringolo e Cristina Palomba, selezionerà i migliori 20 elaborati e terrà dei colloqui online, a seguito di questa selezione verranno scelti gli 8 finalisti che si sfideranno di persona nel duello retorico il giorno 17 ottobre a Peccioli.

Al vincitore un premio di €10.000 oltre alla possibilità di una pubblicazione di un e-book con Ponte alle Grazie e l’iscrizione gratuita al Master in Comunicazione, Problem solving strategico, Scienza della performance e coaching strategico del Centro di Terapia Strategica.

E’ online il sito dove potersi iscrivere https://retorica.peccioli.net/

Le iscrizioni si chiuderanno il 31 agosto 2024.

Segreteria Organizzativa : premio.retorica@peccioli.net