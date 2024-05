Corsi Oss 2024-25: prorogato il termine per l'iscrizione al 'Percorso abbreviato'

E' stata prorogata alle 12 di venerdì 14 giugno (e non più 15 maggio) la scadenza per la presentazione delle domande per accedere al 'Percorso abbreviato 400 ore' per i corsi di Operatore Socio Sanitario (Oss). L’offerta nell’Azienda USL Toscana nord ovest per l’anno formativo 2024/2025 prevede 270 posti (di cui 90 per l'Azienda ospedaliera universitaria pisana) nel 'Percorso abbreviato 400 ore' riservato a chi è in possesso di attestato di qualifica di AAB o equipollente, mentre sono 180 quelli per il cosiddetto 'Percorso 1000 ore'.

La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica connettendosi al link diretto:

- Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso 1000 ore

https://www.estar.toscana.it/index.php/selezione-per-lammissione-ai-corsi-di-formazione-base-1000-ore-per-operatore-socio-sanitario-anno-formativo-2024-2025-01-2024-cf-scadenza-ore-1200-del-14-6-2024-2/

- Avviso di pubblica selezione per l’ammissione ai corsi per Operatore Socio Sanitario – Percorso abbreviato

https://www.estar.toscana.it/index.php/selezione-per-lammissione-ai-corsi-di-formazione-abbreviati-400-ore-per-operatore-socio-sanitario-anno-formativo-2024-2025-02-2024-cf-scadenza-ore-1200-del-15-5-2024/



Per chiarimenti e informazioni relative alle modalità di presentazione della domanda online i candidati dovranno prioritariamente contattare la chat dedicata cliccando sull’icona blu presente in basso a destra sulla pagina di registrazione alla procedura e in alternativa all’indirizzo mail ufficio.concorsi@estar.toscana.it.

Sul sito internet dell’Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione 'Come fare per/Accedere ai corsi oss' verrà pubblicato un Vademecum OSS a cui il candidato può accedere per informazioni di carattere generale sulle modalità di svolgimento dei corsi dal punto di vista didattico organizzativo. Per informazioni di carattere amministrativo sulla domanda e sul corso inviare la richiesta all’indirizzo mail aziendale corsioss@uslnordovest.toscana.it.