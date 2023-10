Un laboratorio di idee e di progetti che possono diventare produzioni teatrali. Al Cineclub Arsenale di Pisa torna Tragicomica, la scuola di teatro diretta dall’attore Ubaldo Pantani, allievo di Giorgio Albertazzi e da anni protagonista in tv. La scuola nasce dall’incontro tra lo storico Cineclub Arsenale di Pisa e Ubaldo Pantani. Il progetto mira alla formazione di attori e autori che intendano cimentarsi con il linguaggio tragicomico, in teatro.

La prima parte del corso, che partirà il 16 ottobre, sarà dedicata alla teoria, in collaborazione con il docente e sceneggiatore Valerio Acampora, e all’incontro con professionisti del settore. Si proseguirà con lo sviluppo dei testi dei corsisti per portarli alla messa in scena. Le lezioni si terranno nella sala Sammartino (Via San Martino, 69) fino al prossimo aprile (info iscrizioni fino al 6 ottobre: 050 502640, info@arsenalecinema.com).

Il primo anno di Tragicomica si è concluso con uno spettacolo di successo a più voci, scritto e diretto da Pantani, in collaborazione con Valerio Acampora e prodotto dal Cineclub Arsenale. E non è finita qui. “Tragicomica porta bene. Un corsista dello scorso anno, Marco Cavazza, sta entrando nel gruppo del Comedy Club - racconta Ubaldo Pantani - un altro attore, Andrea Prestianni, in quello di Fake Show di Max Giusti”. La scuola, spiega Pantani, vuole tirar fuori la passione che ognuno dei partecipanti ha per il proprio progetto, con l’obiettivo di condividerlo con il pubblico. L’esercizio ripetuto e costante porta all’individuazione di un percorso artistico, dell’orizzonte temporale di sviluppo e del metodo di ricerca delle modalità per attuarlo.