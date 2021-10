Volterra, a gennaio la sesta edizione del corso per operatore museale: informazioni e iscrizioni

Si terrà dal 18 gennaio 2022 fino al mese di aprile il percorso formativo dedicato agli operatori museali patrocinato dal Comune di Volterra e da ANMLI (Associazione Nazionale Musei Enti Locali), giunto alla sua sesta edizione e rinnovato nei contenuti. Il corso della SIAF (Scuola Internazionale di Alta Formazione) si caratterizza per un taglio attuale ed innovativo, uno dei pochi esempi in Italia in grado di adottare un'interpretazione del profilo professionale aggiornata e coerente con i nuovi fabbisogni dei musei, sempre più incentrati su competenze transdisciplinari.

Il corso, articolato in otto moduli, vuole essere un esempio in grado di presentare una visione nuova, aperta con coraggio al futuro, da incentivare, favorire, far crescere. L'iniziativa si rivolge ad un pubblico nazionale e sarà erogata quasi per intero tramite piattaforma web, modalità che ha consentito, per la prima volta lo scorso anno, di raggiungere una vasta platea di utenti: dagli studenti, ai laureati, agli addetti ai lavori. Il corpo docente è composto da esperti del settore provenienti dal mondo accademico e delle professioni.

Informazioni e iscrizioni

Per info ed iscrizioni: mailing@ siafvolterra.eu