Corso d'introduzione dal vivo al metodo Doman®️

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Alla Doman International ( https://www.metododomanitalia.com), diamo ai genitori di bambini ed adulti con bisogni speciali gli strumenti di cui hanno bisogno per svolgere un programma terapeutico a casa propria. I nostri corsi di formazione per genitori sono creati in modo specifico per insegnare loro come aumentare il potenziale dei propri figli aiutandoli nel loro sviluppo e nella loro crescita. Abbiamo riscontrato che quando i bambini svolgono i programmi a casa, i risultati sono eccellenti. Per noi nessun bambino è senza speranza. Le famiglie che si rivolgono a noi hanno figli che hanno una delle seguenti diagnosi: Paralisi cerebrale Difficoltà di apprendimento Trisomia 21 Disordine genetico Epilessia Lesione cerebrale Autismo ADHD/ADD Il nostro Fondatore Douglas Doman terrà in data venerdì 21 luglio alle ore 18:00 presso il nostro Istituto della Doman International di Via Botra nr. 6 a Fauglia (PI) il "Corso d'introduzione al Metodo Doman®️", una formazione totalmente gratuita rivolta alle famiglie. Un'occasione imperdibile dedicata ai genitori di bambini ed adulti con bisogni speciali che desiderano conoscere i nostri programmi, incontrare dal vivo il nostro team di specialisti di Philadelphia e visitare la nostra sede italiana. Programma dell'evento: 18:00 - Benvenuto "La neuroplasticità e il perché i bambini con bisogni speciali hanno grandi capacità di potenziamento delle loro abilità" 18:50 - Coffee break 19:00 - "Cosa puoi fare da subito da genitore di un bambino cerebroleso per portarlo sulla strada del benessere" 19:30 - Conclusione e domande finali Il nostro staff clinico sarà presente e a vostra totale disposizione nel rispondere a tutte le vostre domande sul nostro Programma del Metodo Doman®️. Testi ed attrezzatura della Doman International saranno in vendita presso la nostra libreria. Sarà possibile inoltre iscriversi al nostro prossimo corso online del Metodo Doman®️ o al nostro Programma Avanzato. Mettete insieme tutte le vostre domande, il vostro desiderio di conoscenza e di vittoria per la vostra famiglia e prenotate il vostro posto scrivendo all'email euregistrar@domaninternational.org (fornendo il vostro nominativo, nr. di cellulare, numero di partecipanti e motivo del vostro interesse) o chiamando il numero 388.883.93.08. Evento totalmente gratuito - prenotazione obbligatoria.