Concluso con successo il Corso di Mediazione Linguistica al Liceo Buonarroti

Il Liceo Buonarroti si congratula con gli studenti che hanno completato con successo il corso in Mediazione Linguistica, ottenendo gli attestati di partecipazione come riconoscimento del loro impegno e dei progressi compiuti. La cerimonia di consegna degli attestati è stata un momento di gioia e soddisfazione per gli studenti che hanno dedicato tempo ed impegno per migliorare le loro competenze linguistiche e sviluppare una buona base in mediazione linguistica.

Il corso, che ha avuto una durata di 50 ore, è stato progettato per offrire agli studenti una formazione completa nella mediazione linguistica, un'opportunità di sviluppare competenze linguistiche avanzate e di approfondire la loro comprensione delle dinamiche interculturali. Durante il corso, gli studenti hanno acquisito competenze nell'interpretazione e traduzione simultanea, nell'analisi del discorso, nella gestione dei colloqui interculturali e nella comunicazione efficace in contesti multilingue.

La cerimonia di consegna degli attestati si è tenuta il 6 giugno nell’auditorium del Liceo, alla presenza dei docenti: Francesca Pontillo, referente del progetto e Paola Picchioni insegnante di Inglese nel liceo linguistico Buonarroti, degli studenti coinvolti nel corso e dei loro compagni di classe, nonché della referente della SSML, dott.ssa Margherita Baldisserri. E' stata un'occasione speciale per celebrare il duro lavoro e i risultati ottenuti dagli studenti durante il corso.

Il corso in Mediazione Linguistica ha offerto agli studenti l'opportunità di sviluppare una serie di competenze trasversali che andranno ad arricchire il percorso scolastico e costituiranno la base per scelte future, universitarie o professionali. La mediazione linguistica è una competenza sempre più richiesta nel mondo globalizzato di oggi, in cui la comunicazione tra culture e lingue diverse è diventata essenziale. Gli studenti che hanno partecipato al corso hanno dimostrato una notevole motivazione e un impegno costante nell'apprendimento, e siamo sicuri che questa esperienza li preparerà per un futuro di successo in ambito linguistico e interculturale.