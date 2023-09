Doposcuola Cif

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Doposcuola al CIF" Hai bisogno di un aiuto con i compiti e allo stesso tempo vuoi fare nuove conoscenze in un luogo inclusivo e accogliente? Vieni a trovarci al Centro Italiano Femminile (ODV) in via Fiorentina 225/A ! Il nostro doposcuola è rivolto a studenti di elementari e medie e si svolge due volte a settimana dalle 15:00 alle 18:00. Studio e divertimento assicurati! Le iscrizioni chiudono il 26 settembre. Per info: 3335840708, info@cifprovpisa.com