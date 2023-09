Sono aperte le iscrizioni alle attività di pre, post e doposcuola per gli alunni di tutte le scuole primarie del territorio di Cascina. Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sociale Fabrizio Manetti di Cascina in collaborazione con il Comune di Cascina e partirà dal 12 ottobre 2023.

Il servizio di pre e post consiste in attività ludiche che si svolgeranno 30/45 minuti prima dell'ingresso in classe e 30 minuti dopo l'uscita, mentre il servizio di doposcuola prevede un servizio fino a 4 ore successive (dalle ore 13 circa e fino alle ore 17) per consentire ai genitori la conciliazione della vita familiare e lavorativa. I servizi si attiveranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti non inferiore a 5 per pre e post e non inferiore a 8 per il Doposcuola.

La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata tramite apposito modulo (scaricabile dal sito istituzionale) e inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: iscrizionidoposcuola2023@ cooperativamanetti.it. Per informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri 327/0617956 o 375/5621753. Le informazioni sulle tariffe sono reperibili nel modulo.

Per il servizio di doposcuola è prevista l’attivazione del servizio di refezione scolastica tramite modulo da compilare online collegandosi al portale Ecivis, registrandosi nell’area riservata tramite Spid o Cie e scegliendo il modulo servizio di refezione al doposcuola 2023/2024. Nei casi di intolleranza alimentare e/ motivi etico-religiosi occorre compilare il format 'modulo richiesta dieta speciale Doposcuola a.s. 23/24' e allegare il certificato medico.

E' possibile anche richiedere la riduzione della quota prevista per il pasto compilando la 'Richiesta di Tariffe Agevolate 2023'. Il servizio di Refezione è di competenza del Comune e per qualsiasi informazione è possibile contattare i numeri 050/719.344/345/330, la mail serviziscolastici@comune. cascina.pi.it o recarsi personalmente presso i locali dei Servizi Scolastici in Viale Comaschi 116 piano 1°.