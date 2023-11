Laboratorio teatrale per bambini 'Supereroi'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Laboratorio sarà guidato da Franco Di Corcia jr (Attore, Regista, Drammaturgo, Formatore e Direttore Artistico del Teatro di Bo') e Mattia Pagni (Attore e Creativo). dal 5 OTTOBRE '23 al 14 GIUGNO '24 Il GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 20.00 (1 ora e mezza) CALENDARIO DEL CORSO: OTTOBRE: 5 – 12 – 19 – 26 NOVEMBRE: 9 – 16 – 23 – 30 DICEMBRE: 7 – 14 – 21 – 28 GENNAIO: 11 – 18 - 25 FEBBRAIO: 1 – 8 – 15 – 22 – 29 MARZO: 7 – 14 – 21 – 28 APRILE: 4 – 11 – 18 MAGGIO: 2 – 9 – 16 – 23 – 30 GIUGNO: 6 – 10 – 12 – 13 Durata del corso: 54 ore MESSE IN SCENA AsSaggi e Spettacoli: Domenica 17 Dicembre 2023 Sabato 27 Gennaio 2024 Saggio finale: Venerdì 14 Giugno 2024 Il Contributo richiesto per la partecipazione è di €40 mensili. Al Contributo si aggiunge una quota di €50, al momento dell'iscrizione, comprensiva di: • Tessera Associativa (12 mesi) • Assicurazioni (12 mesi) La Tessera e l'Assicurazione sono valide per tutte le attività realizzate dal Teatro di Bo' e dai Pensieri di Bo'. Il contributo dovrà essere versato alla prima lezione del mese corrente secondo le modalità indicate nel Regolamento di Laboratorio. Le foto dell'annuncio sono di Gianni Mattonai tratte dagli spettacoli del Teatro di Bo'. Per tutte le informazioni visita il sito del Teatro di Bo'