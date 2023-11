Laboratorio teatrale per famiglie 'Teatro in famiglia'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Laboratorio sarà guidato da Franco Di Corcia jr (Attore, Regista, Drammaturgo, Formatore e Direttore Artistico del Teatro di Bo') e Mattia Pagni (Attore e Creativo) c/o Teatro Comunale di S. Maria a Monte p.zza della Vittoria, 47 56020 S. Maria a Monte (PISA) da OTTOBRE '23 ad APRILE '24 Un SABATO al mese dalle 16 alle 18 (2 ore). CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI 21 OTTOBRE 18 NOVEMBRE 8 DICEMBRE 20 GENNAIO 24 FEBBRAIO 23 MARZO 20 APRILE COME PARTECIPARE Per partecipare è necessario confermare la propria presenza al numero 3515944009 (telefono o whatsapp) ENTRO le ore 18.00 del giorno precedente all'incontro. CONTRIBUTO Il Contributo richiesto per la partecipazione è di • €30 ad incontro per nuclei familiari fino a 4 persone, • €50 ad incontro per gruppi familiari fino a 8 persone. Al contributo va aggiunto, al momento del primo incontro, €10 a partecipante per la Tessera Associativa (12 mesi). La Tessera è valida per tutte le attività realizzate dal Teatro di Bo' e dai Pensieri di Bo'. Per le Famiglie del Laboratorio Teatrale per Bambini è richiesto esclusivamente il possesso della Tessera Associativa per tutti i partecipanti. Il contributo dovrà essere versato prima dell'inizio dell'incontro. Le foto dell'annuncio sono di Gianni Mattonai e sono tratte dagli spettacoli del Teatro di Bo'. Per tutte le informazioni visita il sito del Teatro di Bo'.