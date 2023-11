Laboratorio teatrale per ragazzi 'Wild-e'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

dal 3 OTTOBRE '23 al 25 GIUGNO '24 Il MARTEDÌ dalle 18.00 alle 20.00 (2 ore) + 1 DOMENICA al mese dalle 14.30 alle 18.30 (4 ore) per un totale di 12 ore mensili. CALENDARIO DEL CORSO OTTOBRE: 3 – 10 – 17 – 24 NOVEMBRE: 7 – 14 – 21 – 28 DICEMBRE: 5 – 12 – 19 – 27 GENNAIO: 9 – 16 – 23 – 30 FEBBRAIO: 6 – 13 – 20 – 27 MARZO: 5 – 12 – 19 – 26 APRILE: 9 – 16 – 23 – 30 MAGGIO: 7 – 14 – 21 – 28 GIUGNO: 4 – 11 – 18 – 25 Durata del corso: 108 ore MESSE IN SCENA AsSaggi e Spettacoli: Sabato 11 Novembre 2023 Domenica 17 Dicembre 2023 Sabato 27 Gennaio 2024 Saggio finale: Domenica 21 Giugno 2024 DOVE c/o Teatro Comunale di S. Maria a Monte p.zza della Vittoria, 47 56020 S. Maria a Monte (PISA) Il Contributo richiesto per la partecipazione è di €60 mensili. Al Contributo si aggiunge una quota di €50, al momento dell'iscrizione, comprensiva di: • Tessera Associativa (12 mesi) • Assicurazioni (12 mesi) La Tessera e l'Assicurazione sono valide per tutte le attività realizzate dal Teatro di Bo' e dai Pensieri di Bo'. Il contributo dovrà essere versato alla prima lezione del mese corrente secondo le modalità indicate nel Regolamento di Laboratorio. Le foto dell'annuncio sono di Gianni Mattonai e sono tratte dagli spettacoli del Teatro di Bo'. Per tutte le informazioni visita il sito del Teatro di Bo'.