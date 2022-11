Nuovi open day per conoscere i percorsi di laurea dell'Istituto Modartech

Lezioni in aula e laboratori, collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, un corpo docente costituito da affermati professionisti del settore, ed una rete di oltre 700 aziende partner per l’attivazione di stage, tirocini ed occasioni di lavoro. Sono questi i principali fiori all’occhiello di Istituto Modartech, scuola di alta formazione di Pontedera che giovedì 24 (ore 15.30, online), venerdì 25 (ore 15.30, in sede) e sabato 26 novembre (ore 10, in sede) organizza tre nuovi open day, dedicati a coloro che cercano una formazione accademica e professionalizzante nelle aree della moda o della comunicazione.

I primi due appuntamenti sono dedicati ai percorsi di laurea triennale in Fashion Design e Communication Design, per coloro che sognano di realizzare, un giorno, una propria collezione, o per chi desidera diventare un esperto in comunicazione o in social media management. Il terzo, invece, sarà dedicato ai corsi professionali, ovvero i percorsi annuali per specializzarsi in web&graphic design e in modellistica cad, abbigliamento, calzatura, borse e pelletteria ed alta sartoria.

I partecipanti avranno l’occasione di conoscere orientatori, docenti e tutor, entrando in contatto con l’offerta formativa ed i servizi a supporto degli studenti di Istituto Modartech, che attraverso un modello didattico all’avanguardia garantisce un’occupazione all’ 87% dei laureati e diplomati. Sarà inoltre possibile richiedere un colloquio individuale di orientamento (prenotabile all’indirizzo orientamento@modartech.com), per ricevere consigli in merito alla scelta del percorso più adeguato e in linea con le proprie aspettative, attitudini ed obiettivi.

Restando in tema di orientamento, Istituto Modartech prosegue anche nella partecipazione alle tappe italiane rivolte agli studenti degli Istituti Superiori secondari. Nello specifico, dal 30 novembre al 2 dicembre, dalle 9 alle 13.30, l’Istituto sarà a Bari per il 'Salone dello Studente Campus Orienta' alla Fiera del Levante (Lungomare Lungomare Starita – ingresso Pedonale Edilizia in via di Maratona angolo via Verdi). Ogni giovane avrà, nello specifico, la possibilità di simulare i test di ammissione, parlare con professionisti, manager ed esperti, valutare le proprie soft skill e confrontarsi con professori e psicologi.

"Gli open day e tutti gli altri appuntamenti sull’orientamento sono occasioni fondamentali per aiutare i ragazzi a prendere coscienza della loro identità più profonda - spiega Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech - siamo particolarmente orgogliosi di riuscire ad attrarre, ogni anno, giovani talenti che scelgono i nostri percorsi didattici per poter lavorare, un giorno, nei settori della creatività e del design. Negli anni il nostro Istituto ha avviato numerose collaborazioni con aziende del territorio e dei principali distretti, dalle quali sono nate collezioni premiate in molti contest internazionali. Testimonianza, questa, di quanto sia vincente il mix tra approccio didattico e laboratoriale che Istituto Modartech ha sempre promosso e valorizzato come parte del suo dna".