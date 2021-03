La Scuola Normale avvia la campagna di orientamento 2021

Sono partite in questa settimane le richieste da parte della Scuola Normale Superiore agli istituti di secondo grado di tutta Italia di segnalazione degli studenti più meritevoli, in vista di tre corsi di orientamento alla scelta universitaria che si svolgeranno questa estate. Gli studenti, selezionati da una commissione della Normale, non dovranno sostenere alcun onere per la partecipazione ai corsi. A loro sarà destinato un intenso programma di lezioni, seminari, incontri e dibattiti nell’intento di favorire scelte più mature e informate.

La circolare della Normale ha raggiunto migliaia di dirigenti e docenti in tutta Italia e all’estero, oltre che tutti gli uffici scolastici provinciali italiani. Ciascun istituto avrà tempo fino al 23 aprile per candidare sul portale online dedicato (https://orientamento.sns.it) fino a 4 studenti e studentesse del penultimo anno, che abbiano conseguito risultati scolastici particolarmente significativi. I corsi di orientamento universitario sono da oltre quarant’anni una delle attività più qualificanti della Scuola Normale, e una grande opportunità di collaborazione istituzionale. Per questo uno dei tre corsi di orientamento sarà quest’anno organizzato a Napoli in collaborazione con la Scuola Superiore Meridionale. In considerazione dell’emergenza sanitaria, la Normale sta valutando due possibilità di erogazione delle attività di orientamento: organizzarle in presenza, nella seconda metà del mese di luglio e nella prima metà del mese di settembre, in sedi da individuare sulla base delle norme di sicurezza sanitaria; oppure, qualora le condizioni non dovessero consentirlo, attivare corsi online.

Tra le segnalazioni che arriveranno, almeno 150 studenti saranno invitati a partecipare a uno dei corsi. Come ogni anno, alcuni posti sono riservati anche a studenti e studentesse del quarto e del quinto anno che volessero presentare domanda diretta, senza cioè la mediazione del proprio istituto, e sostenere l’eventuale onere di soggiorno. La Scuola Normale partecipa inoltre anche quest’anno all’organizzazione della Scuola di Orientamento Universitario, in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, per ulteriori 3 corsi previsti.

Gli istituti che non avessero ricevuto la circolare della Normale potranno richiederla, insieme alla password necessaria per accedere al portale delle segnalazioni, all’indirizzo email orientamento@sns.it.