'Risveglia i tuoi talenti' - Corsi di formazione professionale per figure nel settore culturale e artistico organizzati dai Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro aps di Santa Maria a Monte

Partiranno da fine gennaio 2024 i nuovi corsi di formazione professionale “Risveglia i tuoi talenti”, organizzati da Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS, che opera nella provincia di Pisa dal 2000 nel campo della formazione artistica, della produzione e distribuzione di spettacoli teatrali.

Fondata da Franco Di Corcia jr, nasce con la vocazione del “Teatro Culturale”: ovvero uno “spazio pensato” dove si incontrano, dove stazionano e da dove ripartono i diversi modi di fare Cultura ed educare soprattutto le nuove generazioni alla Bellezza dell'Arte.



Dal 27 gennaio sarà possibile partecipare (nella modalità in presenza o online) al Corso di Formazione Professionale Occupazionale per SEGRETERIA ORGANIZZATIVA nel Settore Artistico e Culturale. Obiettivo del corso è quello di formare ‘risorse umane ed emozionali’ che potranno offrire la loro professionalità a strutture culturali ed artistiche (esempio: Teatri, Centri Culturali, Musei, Gallerie d’Arte, Pro Loco, Festival ed Eventi etc. ...) nella veste della Segreteria Organizzativa con cenni anche alla Segreteria Commerciale.



Dall'11 febbraio partirà, invece, solo in presenza presso la sede del Teatro di Bo’ (Teatro Comunale di Santa Maria a Monte, Piazza della Vittoria 47) il corso teorico e pratico per ANIMAZIONE CULTURALE ED ARTISTICA, pensato per formare FIGURE PROFESSIONALI da impiegare in progetti formativi concernenti attività laboratoriali rivolti a Bambini e Ragazzi. L’intento è offrire, a quanti desiderano lavorare nel Settore dell'Animazione Culturale ed Artistica, rivolta in particolar modo ai bambini e ai ragazzi, una preparazione adeguata ispirata ai Modelli Professionali della nostra struttura.



Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: valeria@pensieridibo.it o consultare il sito

https://www.pensieridibo.it/corsi