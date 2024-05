All’Itis 'A. Santucci' di Pomarance un seminario tenuto da specialisti di Manpower

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 9 maggio, all’interno dei locali dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance io ragazzi della classe V hanno partecipato ad un seminario organizzato da MANPOWER con il dott. Pietro Zannoni (recruiter). Nel suo intervento Zannoni, dopo aver presentato MANPOWER, ha parlato dell’evoluzione del mercato del lavoro, di come la trasformazione culturale possa aiutare la trasformazione digitale arrivando a mettere in evidenza come le soft skills (competenze legate all’intelligenza emotiva e alle abilità naturali) spesso siano ritenute più importanti dele hard skills (competenze tecniche). Grazie ad un gioco, SkillInSight, i ragazzi sono stati profilati e poi leggendo a voce alta il proprio risultato di valutazione hanno avuto modo di capire i propri punti caratterizzanti avendo riscontri dai compagni di classe. Il seminario è stato molto interessante ed ha sicuramente arricchito. La prof.ssa Natasha Tozzi ha tenuto a sottolineare ai ragazzi come l’attività quotidiana all’interno di contesti anche non formali sia fondamentale per lo sviluppo di competenze quali la capacità di relazionarsi, negoziare, guidare e essere attori del cambiamento possono risultare utili in ambiente lavorativo.