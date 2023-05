Volterra: asili nido aperti anche a luglio

Un aiuto concreto per le famiglie arriva dall'amministrazione comunale di Volterra che ha deciso di prolungare i servizi educativi a luglio per andare incontro alle richieste emerse dall’indagine esplorativa rivolta alle famiglie delle bambine e dei bambini iscritti nei nidi.

“Abbiamo deciso di prolungare i servizi educativi nel mese di luglio - dichiara Viola Luti, assessore all’Istruzione del Comune di Volterra - per favorire momenti di socializzazione tra i più piccoli e per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Dai questionari di interesse somministrati ai genitori dei bambini frequentanti le nostre strutture, infatti, è emersa la richiesta di prolungare i servizi nel mese di luglio sia per il nido la Mongolfiera sia per lo Spazio Gioco Educativo GiocaMondo. Abbiamo così accolto le richieste ampliando l’offerta educativa e fornendo un supporto concreto alla gestione familiare. Questa misura, infatti, migliora anche il servizio offerto lo scorso anno dando la possibilità di restare al nido fino alle ore 16 e conferma il nostro impegno e la nostra attenzione alle politiche educative di Volterra”.