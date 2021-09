Scuola, liceo Buonarroti e SSML insieme per la formazione di docenti di Lingua

Un nuovo progetto sviluppato in collaborazione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici per ampliare l'offerta in area linguistica. Questo quanto promosso dal liceo F. Buonarroti di Pisa, i cui insegnanti di Lingua, nella mattina di martedì 7 settembre, sono stati accolti dalla SSML per il primo incontro di formazione. Il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, ha l'obiettivo di fornire un quadro completo delle competenze per la programmazione e gestione del progetto di "Curvatura in Mediazione Linguistica" a cui sta lavorando il liceo, che ha individuato nella Scuola Superiore per Mediatori Linguistici il proprio partner naturale.

"Il progetto - affermano dalla SSML - è una dimostrazione di come la collaborazione tra pubblico/statale e privato nel mondo scuola non solo possa essere possibile, ma anzi sia auspicabile in quanto, quando ben pensata e strutturata, è foriera di vantaggi per tutti, in particolare per gli studenti. La Superiore per Mediatori Linguistici di Pisa è orgogliosa di essere stata individuata come partner per lo sviluppo del progetto del Liceo Buonarroti ed è aperta e disponibile a collaborare e condividere con le scuole superiori del territorio la propria esperienza e specializzazione, che ne fanno un riconosciuto punto di riferimento per la Mediazione Linguistica a livello nazionale e non solo".