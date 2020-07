Come ordinare i libri scolastici: dalle elementari alle superiori, prenota online e ricevi i testi a casa in 24 ore

L’estate è ormai entrata nel pieno, e passo dopo passo sta entrando nel vivo anche la preparazione di tutti i dettagli dell'anno scolastico 2020-2021. Sarà un'annata, inevitabilmente, particolare, vissuti con gli strascichi dell'emergenza Coronavirus.

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Dove comprare i libri a Pisa

Libraccio: via Croce 40, via del Carmine

La Scolastica in via 24 Maggio 75

Il libro usato in via Carducci 8

Libreria Musetti in via Cavour 25

Libreria Athena in via Croce 55

Libreria Tornalibro in Vicolo Quarantotti 3

Libreria dei Ragazzi in via San Francesco 99

Feltrinelli in Corso Italia 50

Acquistare online su Amazon

Per risparmiare e avere libri nuovi senza stress, Amazon mette a disposizione un servizio online che con pochi click fa arrivare comodamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo e approfittando anche di uno sconto.

Clicca qui per ordinare velocemente i libri scolastici per le scuole medie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Promozione 'Ritorno a scuola'

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2020-2021. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione 'Ritorno a scuola'.