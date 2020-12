L'Istituto Modartech apre le porte con il Creative Day del Salone dello studente

Webinar, laboratori interattivi, workshop e approfondimenti sul web: sarà tutto digitale il prossimo Creative Day, giornata dedicata all’orientamento formativo giovedì 10 dicembre, nell’ambito della settimana del Salone dello Studente della Toscana e dell’Emilia Romagna (7-13 dicembre). Organizzatori di questa particolare edizione, pensata esclusivamente in chiave web, Istituto Modartech, scuola di alta formazione di Pontedera, in collaborazione con Campus Orienta-Salone dello Studente, gruppo Class Editori. Un ringraziamento speciale a: Comune di Pontedera, Fondazione Piaggio, Biblioteca Giovanni Gronchi di Pontedera.

Al centro della giornata, rivolta agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, le discipline della moda, del design e della comunicazione. La partecipazione è gratuita su prenotazione: per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito di Istituto Modartech alla pagina www.modartech.com/creative- day-digital-edition.html o sul sito del Salone dello Studente www.salonedellostudente.it

A fare da apripista all’evento, lunedì 7 dicembre alle ore 10.15 l’Inaugurazione del Salone dello Studente della Toscana e dell’Emilia Romagna, con la Tavola Rotonda a cui prenderanno parte Anna Ascani, Viceministra dell’Istruzione; Alessandra Nardini, Assessore all’Istruzione, formazione professionale, università e ricerca della Regione Toscana; Roberto Curtolo, Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; Alessandro Bertini, Direttore Istituto Modartech; Marco Mannucci, Docente di Pedagogia dell’Università di Pisa. Modera: Domenico Ioppolo, COO Campus Editori.

Seguirà mercoledì 9 dicembre dalle 10.30 alle 11.30, la presentazione del bando di concorso “Fashion & Communication Design” per le scuole secondarie superiori e gli studenti delle classi 5e: un’occasione per confrontarsi con professionisti del settore e ricevere spunti creativi. I progetti verranno premiati con borse di studio per frequentare i corsi post diploma dell’Istituto Modartech ed esclusive Masterclass riservate ai partecipanti al concorso.

Giovedì 10 dalle 9 alle 18 i docenti delle aree fashion, design e communication di Istituto Modartech si alterneranno in un fitto programma di esperienze interattive sul web. Tra i webinar in programma durante la giornata: Fashion Illutration e 3D, Graphic Design, Shoes & Accessories, Alta Sartoria e Modellistica, Branding, Comunicazione efficace, Fotografia, Mondo digitale e app.

Chiude la maratona web venerdì 11 dicembre alle ore 11.30 l’incontro Creative Coaching, dedicato all’orientamento per accompagnare i giovani alla scoperta del proprio talento, alla ricerca delle proprie attitudini e alla valorizzazione della propria creatività. Per una scelta consapevole verso il proprio futuro professionale.

Un’occasione davvero unica per orientarsi e conoscere i processi creativi dall’idea alla realizzazione e vivere un’esperienza in prima persona nel mondo del design, moda e comunicazione.