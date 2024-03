Educazione al digitale all’i.c. 'Toniolo'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Nel mese di marzo si stanno svolgendo all’Istituto comprensivo “Toniolo” diverse iniziative legate all’educazione all’uso responsabile del digitale. Con il titolo “Internet, social & co: rischi e opportunità” sono state offerte a ragazzi e adulti occasioni di approfondimento e riflessione, per imparare a navigare, comunicare, imparare e crescere in sicurezza. Ha aperto il progetto l’associazione “Riaccendi il sorriso”, molto attiva soprattutto nell’area della Versilia sull’educazione digitale di giovani e adulti; ha portato il suo saluto l’Assessore all’Istruzione dott. Riccardo Buscemi; di fronte a una attenta platea di genitori e docenti, durante la Giornata mondiale del Sonno (15 marzo), la dott.ssa Rosaria Sommariva ha presentato dati e ricerche intorno all’impatto dei dispositivi digitali sul sonno e sulla salute psicofisica dei bambini e degli adolescenti; lo psicologo e psicoterapeuta dott. Emanuele Palagi, autore tra l’altro del volume “Adolescenti. Istruzioni per genitori preoccupati”, ha poi tracciato in modo coinvolgente un’interessante panoramica degli aspetti cognitivi, emotivi e psicologici degli adolescenti, in cui inserire una sorta di galateo del digitale, cioè regole per un uso buono di strumenti dotati di grandi potenzialità e altrettanti rischi. Ha offerto un interessante contributo agli alunni dell’istituto il Lions Club Lions Club: con l’iniziativa “INTERconNETtiamoci… ma con la testa” il dott.Del Sarto, esperto di sicurezza informatica, ha incontrato i bambini e le bambine della scuola primaria Toti. Non poteva mancare la Polizia Postale nella scuola secondaria “Toniolo”, secondo una buona abitudine consolidata ormai da anni. I rischi connessi a un uso superficiale e non educato di Internet e dei social media sono stati illustrati agli adulti - genitori e docenti- intervenuti in presenza oppure online all’incontro del 22 marzo, mentre sono già in programma gli incontri con gli studenti della scuola secondaria. L’Istituto “Toniolo” si impegna convintamente, anche attraverso l’implementazione del curricolo digitale, per un uso buono delle tecnologie digitali, importanti per socializzare, comunicare e imparare, ma da conoscere, comprendere e utilizzare con spirito critico e in sicurezza. La competenza digitale, che i documenti internazionali connotano come competenza per essere cittadini a pieno titolo, attori positivi nella società, si declina nella scuola come educazione digitale in continua evoluzione e movimento (si pensi al rapporto ormai ineludibile, da conoscere e gestire, con l’Intelligenza artificiale); una sfida che la scuola raccoglie a servizio degli alunni e di tutta la comunità scolastica.