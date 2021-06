Torna l'esame di terza media dopo la 'pausa' del 2020: distanziamento e mascherine per la sicurezza

Sono iniziati oggi gli esami di terza media 2021 in alcune regioni italiane. Come riporta Today.it, dopo lo stop per il Covid 12 mesi fa (tutti promossi), tornano ovunque in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all'andamento della situazione epidemiologica): si parte nelle scuole di Veneto, Emilia Romagna, Marche e Molise, dove le lezioni si sono concluse sabato scorso, 5 giugno. In totale, in queste regioni sono circa 570.000 gli studenti che in questi giorni (ciascuna scuola decide in autonomia l'inizio degli esami) saranno chiamati alla prova finale delle superiori di I grado.

Gli esami di terza media: il calendario di giugno

Una dopo l'altra sarà il turno delle altre regioni, a seconda del termine del calendario scolastico: martedì 8 finiscono le lezioni in Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Sicilia; il 9 in Liguria e Umbria; il 10 in Toscana, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Trento; l'11 in Piemonte e Puglia; il 12 in Sardegna, Campania e Calabria; il 16 giugno nella Provincia di Bolzano. Gli esami si terranno nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Vari aspetti organizzativi sono simili all'esame di maturità: anche se si torna in presenza quello di terza media sarà comunque un esame diverso rispetto a come si svolgeva prima del Covid: è prevista una prova orale a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica assegnata a ciascun alunno dal Consiglio. L'elaborato (già preparato dagli studenti con il supporto dei docenti) consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe; è stato realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica; ha coinvolto una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. Nel corso della prova orale saranno, inoltre, accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione Civica. La valutazione finale sarà espressa con votazione in decimi e sarà possibile ottenere la lode.

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono le stesse già approntate per la Maturità: due metri di distanza fra candidato e docenti; un solo accompagnatore per ogni studente; l'utilizzo di una mascherina chirurgica (vietate quelle di comunità e sconsigliato, da parte degli studenti, l'uso prolungato delle mascherine FFP2).