I ragazzi di v dell’Itis 'A. Santucci' in visita alla Mermec engineering s.p.a.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 24 maggio 2024 i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno visitato la sede di MERMEC ENGINEERING di San Piero a Grado dove si sviluppano prodotti innovativi basati sull’intelligenza artificiale. MERMEC Engineering è una società del gruppo ANGEL holding industriale italiana specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni ad alta tecnologia per i settori del ferroviario, della meccatronica digitale e dell’aerospazio. I ragazzi sono stati accolti dall’ing. Luca Volpicella che ha presentato il gruppo Angel e le attività specifiche di MERMEC Engineering. Successivamente è intervenuto dott. Davide Castagni Fabbri che ha esposto le attività di computer vision tramite le quali, grazie all’intelligenza artificiale, si conferiscono a sistemi autonomi capacità di interpretazione di ciò che viene acquisito attraverso sensori ottici e multispettrali. In ultimo gli ingegneri Rodolfo Guidi e Vincenzo Pellegrini hanno presentato l’attività svolta sull’elettromagnetismo applicato ed in particolare hanno mostrato il sistema radar utilizzato per il monitoraggio dei passaggi a livello. Questo sistema andrà ad integrare il sistema esistente su tecnologia lidar per garantire la disponibilità del monitoraggio in tutte le condizioni ambientali. Soddisfazione per la giornata passata in compagnia dei ragazzi e per le prospettive di collaborazione e di valorizzazione del territorio è stata espressa dall’ing. Niccolò Chierroni (CEO di MERMEC Engineering): “Aprire ai giovani talenti le porte del nostro centro di eccellenza di Gruppo sui temi di innovazione più attuali, quali Intelligenza Artificiale e sviluppo sensoristica d’avanguardia, è un orgoglio e una gratificazione. Siamo infatti convinti che una sempre più attiva collaborazione con gli Istituti Tecnici Superiori locali sia indispensabile per portare valore sul territorio e colmare la distanza tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Ci renderemo promotori di sempre più concrete azioni di sinergia e di partenariato tra i settori della ricerca, della produzione, della formazione e della professione, così da aprire ai nostri giovani nuovi sbocchi occupazionali.”