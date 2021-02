IIS Galilei-Pacinotti, Acli e scuola insieme per la formazione fiscale

Malgrado l'emergenza Covid, prosegue l'impegno formativo delle Acli pisane rivolto agli studenti dell'IIS Galilei Pacinotti di via Benedetto Croce. La collaborazione, che negli anni ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi, punta a far conoscere loro da vicino gli aspetti professionali di consulenza tecnica in materia fiscale, previdenziale, assistenziale e di lavoro attraverso le competenze specifiche di Caf Acli e Patronato Acli. La formazione attraverso personale specializzato di Caf Acli sarà l'occasione per gli studenti di conoscere da vicino mansioni di assistenza fiscale che fra qualche anno potrebbero lavorativamente svolgere presso centri di assistenza fiscale, studi ragionieristici o commerciali come, ad esempio, la compilazione dei modelli 730, unico, imu, tasi, isee, successioni.

"Quest'anno, seppur con alcune limitazioni imposte dalla pandemia, proseguiremo sia in aula che on-line nella formazione per le classi quarte.- dichiara Paolo Martinelli, presidente provinciale Acli -. Non sarà possibile per i protocolli anti-covid, invece, garantire il servizio di sportello dei dichiarativi fiscali come gli scorsi anni presso locali dell'istituto, ma proseguiremo regolarmente il servizio presso i nostri uffici di via Francesco da Buti e presso le dieci sedi zonali della provincia fornendo una convenzione vantaggiosa per le famiglie degli studenti e per il personale scolastico, testimonianza di una sinergia consolidata in questi anni con la scuola".

"Per gli studenti - aggiunge la dirigente scolastica Gabriella Giuliani - è importante mantenere un contatto con la realtà economica anche in tempo di Covid".