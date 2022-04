Nidi d’infanzia comunali: al via le iscrizioni per l’anno educativo 2022/23

Dalle ore 12 di lunedì 11 aprile alle ore 12,00 di mercoledì 11 maggio sono aperte le iscrizioni ai Nidi dell’infanzia del Comune di Pisa. E’ possibile effettuare la domanda di conferma del posto per i bambini già iscritti nell’anno educativo 2021-22 e la domanda di nuova iscrizione per i bambini nati dal 1 gennaio 2020 al 30 aprile 2022.



Possono presentare la domanda per le nuove iscrizioni i bambini residenti con almeno un genitore nel Comune di Pisa e nati nei seguenti periodi: dal 1 gennaio 2020 al 30 settembre 2021 nella categoria Bambini Medio-Grandi; dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022 nella categoria dei Bambini Piccoli. Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Pisa possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti; l’accoglimento è comunque subordinato alla stipula di apposita convenzione da parte del Comune di provenienza e relativo nulla-osta. Le domande di iscrizione per coloro che nasceranno dal 1 maggio al 31 ottobre 2022 (per cui sarà stilata una seconda graduatoria), potranno essere effettuate entro il 10 novembre 2022 su apposita istanza di cui sarà data successiva comunicazione. I bambini collocati in posizione utile nella seconda graduatoria saranno inseriti nei Nidi d'Infanzia solo dopo il compimento del terzo mese e comunque a partire da gennaio 2023.

La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on line collegandosi al relativo servizio del Comune di Pisa di cui al link https://servizi.comune.pisa.it. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria al fine della valutazione e dell’attribuzione dei relativi punteggi. Per una corretta collocazione in graduatoria è utile altresì indicare nella domanda il valore I.S.E.E. minorenni attestato nel 2022. Per accedere alla domanda di iscrizione è necessario essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale.

Il protrarsi della situazione sanitaria potrebbe avere effetti sull'organizzazione del servizio nido dovute a future disposizioni nazionali e regionali. L’accesso agli uffici è attualmente possibile previo appuntamento. Per la compilazione della domanda si può comunque richiedere il supporto telefonico inviando richiesta specifica all’indirizzo servizieducativi@comune.pisa. it con indicato il proprio numero di telefono. E’ inoltre disponibile la funzione di “richiesta supporto” all’interno del portale delle iscrizioni.

Open Day

Il 21 aprile, il 3 e il 5 maggio, dalle ore 17 alle ore 19, le strutture educative rimarranno aperte per consentire le visite alle famiglie; saranno presenti gli educatori che forniranno informazioni sull’organizzazione del servizio.

Questi i nidi d’infanzia che saranno aperti per gli open day nei giorni del 21 aprile e del 3 maggio: Betti, via Baldacci, 4 (zona Cisanello); Cep, via Bellini, 4-6 (zona Cep); Coccapani, Piazza San Francesco, 3; I Passi, via Cuoco, 11; Marina di Pisa, via dei Delfini; Rosati, via Conti, 1 (zona San Marco); Timpanaro, via Puglia (zona San Biagio); Toniolo, via U. Rindi, 49 (zona Porta a Lucca).

Questi i nidi d’infanzia che saranno aperti per gli open day nei giorni del 3 e 5 maggio: Albero Verde, via Ximenes, 1 (zona Putignano); San Biagio, via di Nudo, 62 (zona S. Biagio); San Rossore, Cascine Nuove; Snoopy, via Gemignani, 49 (zona Riglione); Isola delle farfalle, via Lucchese, 13 (zona Porta a Lucca).