Libri scolastici: come ordinarli e averli a casa in 24 ore

Settembre è ormai alle porte e per gli studenti si avvicina dunque il momento di tornare sui banchi di scuola. Primo passo da compiere in vista del nuovo anno scolastico è quello di acquistare i libri di testo richiesti: una spesa spesso ingente per le famiglie, che può arrivare talvolta fino ai 500 euro.

Ordinare libri scolastici online

Per chi preferisce acquistare i testi scolastici online è possibile usufruire del servizio offerto da Amazon, che, con pochi click, permette di ricevere il materiale desiderato direttamente a casa. Per informazioni e modalità di acquisto è possibile consultare questo link.

Ecco la procedura da seguire:

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d'appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia

6. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2020-2021 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8. Confermato l'ordine, nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi.

Dove acquistare libri scolastici a Pisa