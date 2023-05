Openday scuola serale Matteotti Pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Venerdì 19 maggio la scuola "Matteotti" dalle 18.00 alle 21.00 apre i suoi portoni per far conoscere a tutti coloro che fossero interessati i suoi corsi. Anche se i corsi di istruzione per adulti del Matteotti sono attivi da più di vent'anni (con un doppio indirizzo: servizi commerciali e ospitalità alberghiera), molto spesso ci capita di vedere che molti non ne conoscono l'esistenza. Un vero peccato, perché si tratta di una eccellente opportunità per conseguire un titolo di studio e portare a compimento un percoso rimasto in sospeso, o per provare a riqualificarsi in un altro settore pur avendo già un diploma, o semplicemente per migliorare le proprie competenze non solo professionali ,ma anche linguistiche. Al Matteotti arrivano studenti di tutte le età: dai giovanissimi ai più attempati: e tutti trovano il percorso più adgeuato a loro. Venerdì sera gli alunni del corso serale del Matteotti saranno a disposizione per illustrare la nostra offerta formativa, e ci sarà anche la possibilità di assistere a una lezione 'culinaria' in diretta, assaggiandone il risultato...