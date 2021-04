"Ingegneri per il futuro", al via un ciclo di seminari di orientamento per gli studenti delle superiori

Hanno preso il via mercoledì 7 aprile i seminari "Ingegneri per il futuro, argomenti attuali per progettare il domani", un ciclo di incontri di orientamento per gli studenti delle scuole medie superiori con protagonisti 40 docenti della Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa. I seminari, in programma online tutti i pomeriggi del mese di aprile, sono ad accesso libero e si occupano di tematiche ad ampio spettro, quali robotica, realtà virtuale, veicoli del futuro, cybersecurity, materiali innovativi, tecnologie aerospaziali, architettura, smart cities, energia nucleare e ingegneria biomedica.

"Il ciclo di incontri - spiega il professor Alberto Landi, presidente della Scuola di Ingegneria - sarà un'occasione di orientamento attitudinale per i ragazzi. Lo scopo è infatti incuriosire gli studenti, aiutarli a scoprire i loro sogni nel cassetto e far capire loro cosa fare nel futuro".

"Ingegneri per il futuro", tutte le informazioni

L'iniziativa si inquadra nelle azioni di orientamento e tutorato (progetto POT) della Scuola di Ingegneria. L'elenco completo dei seminari è disponibile a questo link. Le registrazioni video dei seminari saranno rese disponibili sucanale Youtube della Scuola di Ingegneria. La locandina dell'evento è disponibile all'indirizzo https://www.ing.unipi.it/ images/volantino_finale.pdf.