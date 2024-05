'Vecchiano nel Medioevo': studenti alla scoperta del territorio

Giunge al secondo anno il progetto 'Vecchiano nel Medioevo' che vede come protagonisti gli alunni delle classi prime dell’IC Settesoldi coinvolti con lezioni in classe e visite guidate per conoscere la storia medievale del proprio territorio.

Durante gli incontri, i volontari del Gruppo Archeologico Vecchianese hanno potuto presentare agli studenti alcune fonti storiche che documentano a livello locale gli avvenimenti che hanno studiato sui libri di scuola, oltre a una lunga serie di aneddoti che spaziano dalla fondazione delle chiese alla costruzione dei castelli, da Matilde di Canossa alla conquista fiorentina.

Partendo dall’analisi del territorio fra monte e mare, dalla vicinanza a Pisa ma allo stesso tempo anche alla avversaria città di Lucca, sono state analizzate le varie fortificazioni (torri e castelli) che vennero costruite lungo i colli e il Serchio e come queste comunicavano fra di loro e la Città.

Durante la visita a Vecchiano, i ragazzi hanno potuto apprezzare l’interno della Torre Civica e capire come poteva essere costruita in origine, dalla porta ai piani interni; vedere dall’alto del Santuario di Santa Maria il paese e la pianura, fino a cogliere con lo sguardo la Torre di Pisa, il Duomo e lontano all’orizzonte l’Isola di Gorgona immersa in mare.

Guidati dai volontari del GAV all’interno dei resti del Castello di Santa Maria inglobati nell’oliveto, a piccoli passi hanno provato ad immaginare come questo potesse apparire verso la fine del 1400 e come poi sia stato trasformato nel Santuario che oggi conosciamo.

"Attraverso questo progetto si coniuga l'impegno del nostro volontariato locale a servizio della nostra popolazione più giovane, quella in ambito scolastico, e specificatamente alla scoperta della storia e delle bellezze del nostro territorio - affermano dall'amministrazione comunale di Vecchiano - un binomio importante quello tra terzo settore e scuola, entrambi motori propulsori alla riscoperta di una vera identità sociale, e la cui importanza è sottolineata anche nel nostro testo costituzionale. Grazie dunque al Gruppo Archeologico Vecchianese per questa importante occasione di crescita per i nostri alunni e alunne".

L’Associazione ringrazia, a sua volta, tutti gli alunni che hanno seguito le lezioni e le guide, i professori che hanno dato un prezioso supporto al progetto con la loro presenza e l’IC Settesoldi, l’amministrazione comunale e gli Assessorati alla Cultura e al Volontariato del Comune di Vecchiano che hanno reso possibile la realizzazione del progetto per il secondo anno consecutivo.