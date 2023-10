Cascina, possibilità di tirocinio al Servizio Suap

Il Comune di Cascina ha pubblicato un avviso di offerta di un tirocinio da svolgere al Servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), in attuazione di una Convenzione già in essere tra l’ente e l’Università di Pisa (Facoltà di Scienze Politiche). Il tirocinio sarà utile per acquisire conoscenze relative alla gestione di pratiche di apertura e/o variazioni (autorizzazioni e SCIA) di attività produttive, commerciali e/o di servizio e adempimenti connessi all’organizzazione e svolgimento di eventi vari. Ci sarà anche la possibilità di predisporre atti e provvedimenti vari (autorizzazioni, delibere, determine, ordinanze).

Le candidature possono essere presentate entro il 6 dicembre 2023: eventuali candidature di studenti non rispondenti esattamente ai requisiti indicati nell’avviso (come studenti universitari iscritti ad altre Facoltà) non potranno essere prese in considerazione per la presente offerta, ma potranno essere tenute presenti per eventuali diverse future proposte formative.

Il tirocinio orientativamente si svolgerà da novembre 2023 ad aprile 2024, ma sono possibili anche periodi, da concordare, di durata inferiore a 6 mesi oppure periodi di durata superiore per un massimo di 12 mesi, comprese eventuali proroghe. Non sono richieste particolari competenze, fatta salva la preferenza nel caso di conoscenze di base di diritto amministrativo, con particolare riferimento agli Enti Locali.

Per informazioni è possibile contattare la dottoressa Catuscia Coviello (responsabile del Servizio SUAP) al numero 050.719191 o alla e-mail ccoviello@comune. cascina.pi.it, oppure il dottor Giacomo Monteleone (Servizio Personale) al numero 050.719219 o alla e-mail gmonteleone@comune.cascina.pi. it.