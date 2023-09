Tornano a ottobre i corsi di lettura ad alta voce con Molina mon amour e Il gabbiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Torna la lettura ad alta voce a Molina di Quosa (e non solo). La biblioteca di Molina mon amour e l’associazione Il Gabbiano, in collaborazione con il Circolo LaAV di Pisa, Antitesi Teatro Circo e il Circolo Arci di Molina di Quosa, organizzano un corso propedeutico di formazione alla lettura ad alta voce. Si tratta di un progetto nato con l’intento di perfezionare le modalità di lettura ad alta voce interpretata dei partecipanti con attività su testi di tipologie diverse e ipotesi di letture di fronte a spettatori di età diverse. Si parte giovedì 12 ottobre 2023 e si andrà avanti fino ad aprile 2024. Due i luoghi che ospiteranno l’evento: il Circolo Arci di Molina di Quosa e il Teatro Rossini di Pontasserchio.



Tutti i dettagli saranno spiegati durante il corso, per il quale ci si può prenotare scrivendo a biblioteca@molinamonamour.it o contattando il numero 338 6174480. Il corso è a cura di Daniela Bertini, insegnante, formatrice, attrice diplomata alla Scuola “Il Grattacielo” di Enza Conte.



Laureata in Storia del teatro, direttrice artistica della compagnia Il Gabbiano, lettrice, studiosa di letteratura per l’infanzia, esperta di letture animate, ideatrice di progetti di promozione alla lettura, già coordinatrice (pro tempore) del Circolo LaAV di Pisa. Ecco le date previste (che potranno subire variazioni in corso d’opera): Orario: 18-19.30.

Ottobre 2023: giovedì 12, giovedì 19

Novembre 2023: giovedì 9, giovedì 16

Dicembre 2023: giovedì 14, giovedì 21

Gennaio 2024: giovedì 18, giovedì 25

Febbraio 2024: giovedì 1, giovedì 22

Marzo 2024: giovedì 7, giovedì 14

Aprile 2024: giovedì 4, giovedì 11



Il contenuto del percorso formativo sarà applicato a varie tipologie di testi, che permetteranno un’ampia varietà di esplorazioni di diverse tecniche di lettura e di interpretazione, per far sì che i partecipanti possano mettersi alla prova strada facendo, per un percorso poco teorico e molto pratico, alla ricerca, per ciascun partecipante, del proprio modo di leggere, del proprio personalissimo “sentire” il testo scelto. Non sarà dunque un corso teorico e nozionistico ma un laboratorio intensivo di tipo esperienziale e di ricerca della propria, personale “voce per leggere ad alta voce”, in cui saranno forniti esempi e spunti per ulteriori approfondimenti e percorsi personali.