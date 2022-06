Quattro giornate con i Career Days dell’Università

Si terranno il 21, 22, 28 e 29 giugno i Career Days 2022 dell’Università di Pisa, quattro giornate di incontri, presentazioni e colloqui con aziende per favorire l'orientamento e l'inserimento professionale di studenti e laureati. Per partecipare alla manifestazione, che si svolgerà in presenza al Palazzo della Sapienza, occorre iscriversi da subito a ciascuna giornata (o più giornate) tramite il portale del Career Center. Gli studenti e i laureati interessati a fare un colloquio, oltre all'iscrizione a ciascuna giornata, possono consultare le posizioni aperte pubblicate sullo stesso portale e candidarsi in anticipo.

Sono 36 le aziende di diversi settori merceologici che hanno aderito ai Career Days e diverse altre parteciperanno alla manifestazione da remoto. Complessivamente a oggi sono state già pubblicate 138 offerte di lavoro per diversi profili sia tecnici che umanistici, dalla programmazione software alla progettazione meccanica, dall’ingegneria di processo all’ingegneria elettrica, dall’assicurazione qualità alla consulenza, risorse umane, digital marketing e business development, fino agli ambiti di veterinaria e giurisprudenza. Il 22 e il 29 giugno, a conclusione delle giornate, viene ripreso il tradizionale appuntamento degli 'Aperitivi con gli Alumni' che vedrà ospiti due laureati Unipi, Renato Raimo, laureato in Farmacia e affermato attore, e Emanuela Ligarò, laureata in fisica, in arte Gold Mass, brillante musicista di livello internazionale. Tutti i dettagli su www.unipi.it/careerservice.