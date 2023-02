Università: torna in presenza il Contamination Lab

Con la nuova edizione del PhD+, riparte il Contamination Lab Pisa, il percorso formativo dell’Università di Pisa finalizzato a promuovere e diffondere la cultura imprenditoriale e dell’innovazione, la valorizzazione delle proprie idee e l’interdisciplinarietà tra studenti di laurea magistrale, dottorandi, dottori di ricerca e docenti. Giunto alla sesta edizione, il CLab Pisa comprende cicli di lezioni frontali, attività di laboratorio e attività individuali di accompagnamento in collaborazione con altri stakeholder del territorio, come Camere di Commercio, Poli tecnologici, manager e consulenti dell’innovazione.

“Il Contamination Lab riparte completamente in presenza dopo tre anni in cui l'Università si è interrogata sul proprio rapporto con il territorio - dichiara il professor Alessio Cavicchi, delegato per la promozione della cultura imprenditoriale e dell’innovazione dell’Università di Pisa - il focus di quest’anno è sulla transizione verde e digitale e sull’inclusione: tematiche promosse dalla European Innovation Agenda della Commissione Europea, che richiedono uno sforzo comune a tutto l’ecosistema di innovazione. L’Università di Pisa si pone quindi come luogo chiave per una co-creazione di conoscenza che può avvenire solo attraverso un dialogo serrato con il territorio. In questo percorso, il ruolo degli studenti appare centrale. Parleremo di tutto questo nella giornata inaugurale del C-Lab grazie alla presenza delle altre università, di studenti impegnati in progetti di innovazione con il Contamination Lab, di reti internazionali e di professionisti del settore”.

La giornata inaugurale si terrà giovedì 16 febbraio alle ore 10 presso il Polo Le Benedettine con interventi moderati dal professor Alessio Cavicchi. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti delle Università e delle Scuole: interverranno Corrado Priami dell’Università di Pisa, Marco Frey della Scuola Superiore Sant’Anna, Chiara Cappelli della Scuola Normale Superiore ed Emiliano Ricciardi della Scuola IMT Alti Studi Lucca.

A seguire un confronto tra le esperienze passate del Contamination Lab Pisa con l’intervento del professor Leonardo Bertini, responsabile del Contamination Lab Pisa dal 2017 al 2022, Emanuele Torrisi e Ira Sulejmeni vincitori del CLab 2022 e Conthackt 2021 e autori dei progetti AuthOfWorld e Clearchain. Si esploreranno le prospettive future in ambito europeo, con l’intervento di Klaus Sailer e Pavlina Vujovic dell’Università di Monaco e partner del progetto di Start For Future e sulle nuove prospettive e sfide di Circle U, di cui il Contamination Lab Pisa è partner.

Infine, si svolgerà una tavola rotonda con personalità di spicco del mondo imprenditoriale che li vedrà coinvolti sul tema della co-creazione di processi di innovazione per la transizione verde e digitale. Interverranno: Rita Forsi vicepresidente e direttrice del Comitato Tecnico Scientifico di Women 4 Cybers Italia, Francesco Oppedisano, presidente CNA Pisa, Sara Dell'Orco vicepresidente e controllo produzione della Dell'Orco & Villani SRL, Carlo Torniai esperto di Data and Artificial Intelligence e membro dell’Advisory Board dell'Osservatorio Big Data and Business Analytics del Politecnico di Milano e Fabio Fraticelli, Chief Operating Officer di Techsoup Italy.